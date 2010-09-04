Unison Bank выполнил 98% всех своих обязательств перед клиентами

Банк «Юнисон», работая год с временной администрацией, остается верен своим корпоративным ценностям и стремится всегда и во всем выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами.
На сегодня вкладчикам банка выплачено 98% от общей суммы гарантированных выплат по вкладам до 200 тыс. грн. Все выплаты осуществляются банком исключительно за счет собственных средств без привлечения займа от Фонда гарантирования вкладов.
Отделения банка «Юнисон», как и прежде, действуют в 6 областных центрах Украины (Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье) и предоставляют клиентам услуги по инкассации денежных средств и перевозке валютных ценностей, а также по аренде индивидуальных банковских сейфов и рассчетно-кассовому обслуживанию по согласованию с ФГВФЛ.
«Мы благодарны клиентам банка и коллективу, которые поддерживают и верят в нас на протяжении всего времени. Большинство клиентов – физических и юридических лиц – своевременно выполняют свои обязательства перед банком по обслуживанию кредитов. Для заёмщиков, которые испытывают временные сложности, банк проводит реструктуризацию кредитной задолженности. Высокий профессионализм команды банка «Юнисон» позволяет уверенно прогнозировать дальнейшее обеспечение ею бесперебойной деятельности всех указанных бизнес-направлений и оптимальное решение актуальных рабочих задач», — прокомментировала акционер банка «Юнисон» Оксана Чепижко.
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