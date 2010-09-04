Украинский стартап-криптосеть внедрил услугу покупок за «лайки»

Киевские кофейни начали принимать нимы (аналог «лайков» в фейсбук).
Об этом пишет liga.net.
Как сообщается, в сети кофеен «КаваБулки» бариста начали предлагать обменивать нимы на кофе.Стоимость любого напитка — 5 000 нимов.
«Сегодня в заведении на Героев Севастополя за нимы посетители выпили уже 10 чашей кофе, а в заведении на пл. Льва Толстого нимами расчитались уже за более, чем полсотни порций кофе», — говорится в соогбщении.
По словам бариста, никаких договоренностей с разработчиками приложения у кофейни пока нет.
«Это пока такая маленькая фишка, просто для поднятия настроения. А дальше посмотрим», — сказал он.
В кафе Green 13 можно купить за нимы фалафель за 10000.
Напомним, ранее «Минфин» сообщал, что украинские стартаперы создали социальную сеть Nimses, похожую на Инстаграм, но от обычной ленты фотографий ее отличает привязка действий к социальному капиталу внутри сервиса.
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