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Блокчейн-лотерея TrueFlip анонсировала краудсейл

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Блокчейн-лотерея TrueFlip анонсировала краудсейл

28 июня 2017 года стартует продажа токенов блокчейн-лотереи TrueFlip. Бета-версия платформы была запущена в апреле 2017 года, и за это время было продано более 110 тысяч лотерейных билетов 40 тысячам уникальных пользователей. Общая сумма выигрышей пользователей на данный момент составляет 21 BTC.

В рамках краудсейла стоимость одного токена TFL будет составлять 0.0005 BTC. В общей сложности во время краудфандинговой кампании будет продано 80% из 21 млн токенов. Оставшиеся 20% токенов резервируются для разработчиков платформы и будут выплачены им тремя траншами в течение года. Для участников краудсейла также предусмотрены бонусы к приобретаемой сумме токенов, которые зависят от объемов собранных средств.

Токены TFL станут доступны на ведущих альткоиновых биржах после начала краудсейла.

Для обеспечения прозрачности розыгрышей и недопущения вмешательства третьих лиц в ход игры TrueFlip использует блокчейн биткоина.

В ходе кампании по привлечению средств разработчики планируют собрать минимум 1000 BTC. После краудсейла эти средства будут помещены на холодное хранение в кошелек с мультиподписью, к которому разработчики не будут иметь доступа.

40% собранных в ходе краудсейла средств будут направлены на формирование джекпота, 23% пойдут на дальнейшую разработку платформы и новых игр, 20% будут зарезервированы на маркетинговые цели, 12% — на операционные расходы, 5% — на юридическое сопровождение.

Кроме того, раз в квартал держатели токенов будут получать 10-15% от стоимости всех проданных за отчетный период билетов. Для этого они должны будут “запарковать” свои токены на сервере проекта. Держатели токенов также получат право голоса при принятии решений о дальнейшем развитии платформы. Разработчики намерены гарантировать полную децентрализацию в управлении проектом.

Разработчики предусмотрели возможность покупки билетов за биткоины, Ethereum и Litecoin; покупка за ETH и LTC станет доступна уже после завершения ICO.

Напомним, в начале июня сайт TrueFlip был заблокирован в РФ по требованию Роскомнадзора, который усмотрел в деятельности проекта признаки азартных игр. Сами разработчики опровергают, что их проект связан с азартными играми, и намерены оспаривать требование регулятора в судебном порядке.

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