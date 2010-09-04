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Первый в Европе криптовалютный ETF-фонд может появиться в Швейцарии

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Первый в Европе криптовалютный ETF-фонд может появиться в Швейцарии

Швейцарская компания Crypto Fund AG объявила о создании криптовалютного фонда, который планирует инвестировать в различные цифровые валюты, включая биткоин, Ether и Ripple. Фонд планирует начать работу в четвертом квартале 2017 года, сообщает Bitcoin Magazine.

Учреждение обещает стать первым в Европе диверсифицированным криптовалютным фондом. Фонд основан на криптовалютном индексе и «инвестирует в крупнейшие по рыночной капитализации и ликвидности виртуальные валюты».

По словам учредителей, фонд обеспечит новый уровень прозрачности инвестиций на рынке цифровых активов.

«Фонд будет сильно диверсифицирован», – сказал CEO Crypto Fund AG Ян Бжезек.

По его словам, такая диверсификация приведет к более низким уровням волатильности, при сохранении преимущества, извлекаемого из высоких темпов роста стоимости криптовалют.

Фонд планирует привлечь 100 млн евро ($113 млн), которые будут находиться под его управлением в первый год работы. Дальнейшая цель обозначена на уровне 3 млрд евро ($3,4 млрд) в течение следующих трех лет.

Как утверждается, Crypto Fund AG уже заручился поддержкой ранних инвесторов, выделивших на сегодняшний день на развитие проекта 10 млн евро. Дополнительные 10 млн евро должны поступить в скором времени.

Crypto Fund AG базируется в небезызвестном кантоне Цуг и, как сообщается, уже ведет предварительные дискуссии с Швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA), ответственной за финансовое регулирование.

Швейцария считается одной из наиболее дружественных стран по отношению к криптовалютам и приютила уже целый ряд биткоин- и блокчейн-стартапов.

Запуск фонда Crypto Fund AG также может означать, что он может обойти биткоин-ETF братьев Уинклвоссов, который уже достаточно долгое время ведет юридическую борьбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«В отличие от ETF Уинклвоссов, который был отклонен SEC, мы используем регулируемую и проверенную структуру швейцарского фонда в соответствии с законом Швейцарии о коллективных инвестициях (CISA), где владелец активов, управляющая фондом компания и банк-хранитель юридически разделены», – сказал Бжезек.

Также он отметил, что, в отличие от Bitcoin Investment Trust, Crypto Fund AG не будет указан в листинге бирж, а будет «нацелен исключительно на квалифицированных инвесторов».

Ян Бжезек в прошлом занимал должность президента UBS Asset Management и регионального президента UBS Group EMEA. Также в состав учредителей Crypto Fund AG входят Тобиас Райхмут и Марк Бернеггер, специалисты в области финтеха и основатели SUS Partners AG и usgang.ch соответственно.

В роли консультанта Crypto Fund AG выступает юридическая фирма MME Legal, которая специализируется на технологии блокчейн и вопросах проведения ICO.

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