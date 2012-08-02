Создатель Angry Birds размышляет о проведении IPO или продаже бизнеса Tencent

Финская компания по созданию игр и анимационная студия Rovio, материнская компания игры Angry Birds, заявила о возможном будущем публичном размещении акций. В то же время, представители компании отказались от комментариев насчет того, что создателя игр стремится приобрести китайский гигант Tencent Holdings. Информационный сайт The Information опубликовал новость, в которой сообщалось, что Rovio рассматривает два варианта развитий событий: продажу компании гиганту из Китая за $ 3 млрд или возможность проведения IPO. В прошлом году Tencent выкупила контрольный пакет акций другого крупного игрока рынка мобильных игр Supercell, закрыв сделку за $ 8,6 миллиарда. Представители Tencent отказались от комментариев касательно сделки.
Представители Rovio официально ответили на запрос The Information: «Совместно с акционерами мы регулярно оцениваем различные альтернативы для будущего развития компании, и не хотим упускать хорошую возможность. Размещение акций на фондовой бирже в будущем необходимо для того, чтобы поддержать продолжающийся сильный рост компании и её стратегические цели. Однако акционеры и владельцы Rovio не пришли к единогласному решению относительно возможности IPO».
После нескольких лет падения доходов, сокращения рабочих мест и дополнительных раундов инвестирования, компания Ravio в прошлом году начала получать прибыль благодаря выпуску фильма Angry Birds, который значительно увеличил продажи игр. Компания на 70% принадлежит Кадж Хеду, дяде основателя компании Никлача Хеда.
Перевод специально для mmgp.ru
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