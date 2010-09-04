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Yes To для природных косметических продуктов привлекла $56 млн инвестиций

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Yes To для природных косметических продуктов привлекла $56 млн инвестиций



Американская компания Yes To из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком природных косметических продуктов и для этих целей привлекла $56 млн. инвестиций.

Инвестором стал Viking Global Investors LP, а также приняли участие уже ранее существующие инвесторы - акционеры.

Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своих операций.




Ингрид Джэк является генеральным директором компании Yes To, которая разработала натуральные косметические продукты с композициями парабенов и изготовлена с перерабатываемой природной продукции.





Компания предлагает девять уникальных коллекций, в том числе продукты для лица, тела, рук, волос, губ и продукты для мужчин, позволяя каждому создать свой собственный естественный рецепт красоты.



Продукты компании свободны от противных токсичных ингредиентов и наполнены любовью и смехом. Они содержат по меньшей мере 95% натуральные ингредиенты. Продукция компании очень хороша для кожи с различными фантастичными запахами, увлажнением и для применения на каждый день.




Перевод специально для mmgp.ru


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