bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 11,827 Благодарностей: 2,310 УГ: 6 КП: 0.102 подарки награды

Yes To для природных косметических продуктов привлекла $56 млн инвестиций





Американская компания Yes To из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком природных косметических продуктов и для этих целей привлекла $56 млн. инвестиций.



Инвестором стал Viking Global Investors LP, а также приняли участие уже ранее существующие инвесторы - акционеры.



Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своих операций.









Ингрид Джэк является генеральным директором компании Yes To, которая разработала натуральные косметические продукты с композициями парабенов и изготовлена с перерабатываемой природной продукции.











Компания предлагает девять уникальных коллекций, в том числе продукты для лица, тела, рук, волос, губ и продукты для мужчин, позволяя каждому создать свой собственный естественный рецепт красоты.





YouTube YouTube



Продукты компании свободны от противных токсичных ингредиентов и наполнены любовью и смехом. Они содержат по меньшей мере 95% натуральные ингредиенты. Продукция компании очень хороша для кожи с различными фантастичными запахами, увлажнением и для применения на каждый день.









Перевод специально для mmgp.ru





Американская компания Yes To из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком природных косметических продуктов и для этих целей привлекла $56 млн. инвестиций.Инвестором стал Viking Global Investors LP, а также приняли участие уже ранее существующие инвесторы - акционеры.Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своих операций.Ингрид Джэк является генеральным директором компании Yes To, которая разработала натуральные косметические продукты с композициями парабенов и изготовлена с перерабатываемой природной продукции.Компания предлагает девять уникальных коллекций, в том числе продукты для лица, тела, рук, волос, губ и продукты для мужчин, позволяя каждому создать свой собственный естественный рецепт красоты.Продукты компании свободны от противных токсичных ингредиентов и наполнены любовью и смехом. Они содержат по меньшей мере 95% натуральные ингредиенты. Продукция компании очень хороша для кожи с различными фантастичными запахами, увлажнением и для применения на каждый день.Перевод специально для mmgp.ru

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________