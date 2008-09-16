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Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm (7 сентября, Стокгольм)

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Внимание Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm (7 сентября, Стокгольм)

В Стокгольме пройдёт первая крупная конференция по криптовалютам и блокчейну


7 сентября в столице Швеции впервые пройдёт крупная конференция, посвящённая технологии блокчейн и криптовалютам – Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm.

Событие входит в сеть Blockchain & Bitcoin Conference – первую и самую масштабную сеть криптоконференций в Европе. Организатор – компания Smile-Expo – проводит подобные события в Чехии, Эстонии, России и Украине.

Главными темами станут реализация технологии блокчейн в бизнесе, законодательное регулирование криптовалют (опыт разных юрисдикций), повышение жизненных стандартов посредством новых технологий, развитие смарт-контрактов в децентрализованной экономике.

Отдельное внимание будет уделено развитию блокчейна в FinTech. Участники проанализируют уже работающие проекты на блокчейне в банковской сфере: будет много аналитики и дискуссий.

Осенью 2016 года стало известно, что центробанк страны изучает возможность выпуска национальной криптовалюты. Эти планы могут осуществиться в течение двух лет. Шведы всё реже пользуются традиционными деньгами: с 2009 года количество монет и бумажных купюр в Швеции сократилось на 40%.

Освоение блокчейна в стране поддерживается на правительственном уровне: в 2016-м был проведён эксперимент по переводу в цифровой формат записей на право владения землёй. В проекте задействована технология смарт-контрактов на базе блокчейна.

Кроме того, биржа Nasdaq Stockholm выпустила первую в мире ценную бумагу на основе биткоина. Актив под названием Bitcoin Tracker One получил сертификат государственного финрегулятора и допущен на торги.

В июне стало известно о запуске шведского проекта по реализации блокчейна в энергетике. Подразделение госкорпорации Vattenfall в партнёрстве с 20 европейскими компаниями начало разработку блокчейн-платформы для торговли электроэнергией.

Об этих и других реализациях блокчейна и будут говорить участники Blockchain & Bitcoin Conference.

Как сообщают организаторы, участие в конференции уже подтвердили управляющий директор компании–эмитента дебетовых биткоин-карт Cryptopay Эрик Бенц, СЕО биткоин-биржи Safello Франк Шуйль и ведущий разработчик польского отделения IBM Каролина Марцантович.

Параллельно с конференцией будет проходить выставка криптооборудования, софта и сопутствующих услуг для индустрии.

Подробнее – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm.


Форум MMGP выступил информационным партнером мероприятия.
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