Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm (7 сентября, Стокгольм)

В Стокгольме пройдёт первая крупная конференция по криптовалютам и блокчейну
7 сентября в столице Швеции впервые пройдёт крупная конференция, посвящённая технологии блокчейн и криптовалютам – Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm
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Событие входит в сеть Blockchain & Bitcoin Conference – первую и самую масштабную сеть криптоконференций в Европе. Организатор – компания Smile-Expo – проводит подобные события в Чехии, Эстонии, России и Украине.
Главными темами
станут реализация технологии блокчейн в бизнесе, законодательное регулирование криптовалют (опыт разных юрисдикций), повышение жизненных стандартов посредством новых технологий, развитие смарт-контрактов в децентрализованной экономике.
Отдельное внимание будет уделено развитию блокчейна в FinTech. Участники проанализируют уже работающие проекты на блокчейне в банковской сфере: будет много аналитики и дискуссий.
Осенью 2016 года стало известно, что центробанк страны изучает возможность выпуска национальной криптовалюты. Эти планы могут осуществиться в течение двух лет. Шведы всё реже пользуются традиционными деньгами: с 2009 года количество монет и бумажных купюр в Швеции сократилось на 40%.
Освоение блокчейна в стране поддерживается на правительственном уровне: в 2016-м был проведён эксперимент по переводу в цифровой формат записей на право владения землёй. В проекте задействована технология смарт-контрактов на базе блокчейна.
Кроме того, биржа Nasdaq Stockholm выпустила первую в мире ценную бумагу на основе биткоина. Актив под названием Bitcoin Tracker One получил сертификат государственного финрегулятора и допущен на торги.
В июне стало известно о запуске шведского проекта по реализации блокчейна в энергетике. Подразделение госкорпорации Vattenfall в партнёрстве с 20 европейскими компаниями начало разработку блокчейн-платформы для торговли электроэнергией.
Об этих и других реализациях блокчейна и будут говорить участники Blockchain & Bitcoin Conference
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Как сообщают организаторы, участие в конференции уже подтвердили управляющий директор компании–эмитента дебетовых биткоин-карт Cryptopay Эрик Бенц, СЕО биткоин-биржи Safello Франк Шуйль и ведущий разработчик польского отделения IBM Каролина Марцантович.
Параллельно с конференцией будет проходить выставка криптооборудования, софта и сопутствующих услуг для индустрии.
Подробнее – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm
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Форум MMGP выступил информационным партнером мероприятия.