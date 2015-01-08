В первом квартале 2017 года украинский аграрный сектор привлек $403 млн. инвестиций

Инвестиции в агросектор превысили докризисный период
Итоги первого квартала текущего года показали возобновление темпов роста инвестиций в промышленность Украины. Так, общий объем инвестиций в Украину вырос на 22% в долларовом эквиваленте и на 25,5% в гривневом по сравнению с аналогичным показателем в первом квартале прошлого года.
При этом в аграрный сектор в I квартале 2017 года было инвестировано $403 млн., что говорит о 52,8%-м росте в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Также нынешний показатель на 28,4% превышает результат I квартала 2013 года.
Если рассматривать структуру инвестиций, то отмечается продолжение тренда обновления предприятиями техники и оборудования, а также реализация отложенного спроса. Материальные активы составляют 97% всех инвестиций в первом квартале 2017 года. Среди них наибольшее финансирование (23%) приходится на машины и оборудование, транспортные средства (15%), инженерные сооружения (14%), нежилые постройки (11%).
Об улучшении инвестиционного климата свидетельствуют не только реальные инвестиции в физические активы, но и настроение институциональных инвесторов на финансовых рынках. Как мы писали ранее, общая рыночная стоимость всех публичных украинских компаний превысила $3,5 млрд.
Положительная динамика возобновления инвестиций говорит об улучшении ожиданий работающих предприятий. При таком положении дел, в дальнейшем можно рассчитывать и на увеличение доли зарубежных инвестиций в Украину.
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