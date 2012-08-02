JPMorgan назвал лучшие проекты финансовой направленности в конкурсе на $ 3 млн

Центр инноваций в области финансовых услуг и JPMorgan создали программу «Лаборатория финансовых решений», в рамках которой был проведен конкур на $ 3 млн. Конкурс направлен на поиск самых инновационных решений в области финансовых технологий, предназначенных на устранения социальных проблем, связанных с личными финансами. На участие в проекте подали заявки более чем 300 стартапов из США. Проекты-финалисты получат $ 250,000 и присоединятся к Лаборатории финансовых решений CFSI, которая предоставит победителям доступ к наставникам и ресурсам для быстрого масштабирования бизнеса.
Генеральный директор и основатель CFSI сказала: «Мы рады видеть такое количество талантливых проектов и некоммерческих организаций, ориентированных на поиск инновационных решений для помощи 57% американцев в борьбе за финансовое благополучие».
Список победителей в 2017 году:
Dave
Проект Dave хочет защитить людей от сборов за овердрафт. Приложение синхронизируется с расчетным счетом пользователя и прогнозирует минимальный баланс в течение семи дней на основе привычек клиента. Когда баланс счета приближается к нулю, пользователь получает уведомление с предложением внести коррективы в расходы. Dave позволяет клиентам брать деньги в займы, если баланс становится низким. Если у пользователя отрицательный баланс в течение семи дней, он может взять $ 250 долларов до предстоящей зарплаты. Стартап поддерживается инвестором-миллиардером Марком Кубани.
EverSafe
Компания EverSafe хочет спокойной жизни для клиентов, защищая банковскую информацию от преступников. Основанная в Мэриленде компания стремится защитить пожилых людей, контролируя их финансовое поведение и предупреждая указанных членов семьи при «странной активности» финансовых счетов. Оповещения отправляются на электронную почту, с помощью смс и звонков.
Grove
Grove — финансовая консультационная платформа из Сан-Франциско, которая объединяет мир технологий и людей. Согласно пресс-релизу, стартап стремится обеспечить комфортный и легкий доступ к финансовым планам всем желающим.
Nova
Проект Nova решает проблемы иммигрантов при переезде в США. Кредитная история не передислоцируется вместе с приезжими. У иммигрантов часто возникают проблемы с покупкой дома в кредит, поскольку их кредитный лимит слишком малый. Стартап Nova предлагает клиентам «кредитный паспорт», в который записывают все данные об иммигранте и его истории займов.
Point
Вместо того, чтобы брать кредит в банке под залог дома, проект Point предлагает пользователям продавать инвесторам небольшие доли в их доме с последующим правом выкупа.
Token Transit
Token Transit стремится облегчить людям жизнь. Приложение проекта позволяет клиентам оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью кредиткой, дебетовой или предоплаченной карты. Компания заключили партнерские соглашения с властями, чтобы предоставить скидки и бесплатные карты на проезд различным категориям пассажиров.
Blueprint Income
Компания из Нью-Йорка Blueprint Income стремится помощь пользователям накопить на пенсию, предлагая контроль и распределение доходов в проекты, поддерживаемы страховыми компаниями.
Tomorrow
Контроль юридических и финансовых обязательств занимает много времени. Компания Tomorrow из Сиэтла предлагает сохранить личное время за умеренную плату.
Перевод специально для mmgp.ru
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