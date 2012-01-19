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Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала финансовой катастрофой для страны

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Старый Сегодня, 14:31
#1
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Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала финансовой катастрофой для страны
Во всем мире народ все более скептически относится к праву проведения Олимпийских игр. Если брать за пример анализ Associated Press о проведенных Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро, всегда есть повод для волнения. Согласно отчету AP, проект для проведения Олимпийских игр обошелся Бразилии в $ 13 миллиардов, а деньги на строительство поступали из государственных и частных фондов. В статью основных расходов вошли: строительство площадок для игр, возведение новой линии метро, ремонт порта и очистка залива Гуанабара. Кроме того, ремонт исторического района обошелся более $ 4 млрд, а строительные работы в городе стоили $ 2,9 млрд.



Однако после проведения Олимпийских игр Рио столкнулся с серьезной проблемой, которая касается большинства Олимпийских проектов — что делать с построенными зданиями и проектами. Согласно AP, на территории городка проводились небольшие национальные и местные мероприятия, но что-то ценное для города не удалось сделать. Согласно отчету, запланированный аукцион по продаже собственности города в руки частных владельцев провалился, поскольку был всего один заинтересованный покупатель.

После завершения игр места превращаются в «мусор» — Олимпийских бассейн теперь оранжевого цвета, стадион Маракана пустует, а город превращается в типичный город-призрак. Кроме того, власти отключили свет из-за неоплаченного долга $ 930,000 и спора Международного олимпийского комитета и властями города. Как всегда, экономические ожидания доходов от игр не оправдали себя. Согласно АР, Рио-де-Жанейро задерживает выплаты зарплат учителям, сотрудникам больниц и пенсионерам. Из-за нехватки денег в городе преступность выросла до рекордного уровня.

Компания Associated Press опубликовала новость после того, как появилось сообщение о росте стоимости проекта для Олимпийских Игр 2020-го года в Токио за предел $ 12 млрд. Италия вообще отказалась от участия в жеребьевке на право проведения Олимпиады в 2024 году из-за высокой стоимости. Все это указывает на то, что Международный олимпийский комитет должен пересмотреть правила и подход к выбору мест проведения игр.

Перевод специально для mmgp.ru

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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:59
#2
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Re: Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала финансовой катастрофой для страны
все просто, нужно проводить олимпиады в богатых странах, где такие расходы не будут болезненными.
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Старый Сегодня, 15:02
#3
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Re: Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала финансовой катастрофой для страны
Латинские страны в основном бедные, так что надо было заранее думать о последствиях.
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