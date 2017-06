Lonsdayl Премиум



Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала финансовой катастрофой для страны







Однако после проведения Олимпийских игр Рио столкнулся с серьезной проблемой, которая касается большинства Олимпийских проектов — что делать с построенными зданиями и проектами. Согласно AP, на территории городка проводились небольшие национальные и местные мероприятия, но что-то ценное для города не удалось сделать. Согласно отчету, запланированный аукцион по продаже собственности города в руки частных владельцев провалился, поскольку был всего один заинтересованный покупатель.



После завершения игр места превращаются в «мусор» — Олимпийских бассейн теперь оранжевого цвета, стадион Маракана пустует, а город превращается в типичный город-призрак. Кроме того, власти отключили свет из-за неоплаченного долга $ 930,000 и спора Международного олимпийского комитета и властями города. Как всегда, экономические ожидания доходов от игр не оправдали себя. Согласно АР, Рио-де-Жанейро задерживает выплаты зарплат учителям, сотрудникам больниц и пенсионерам. Из-за нехватки денег в городе преступность выросла до рекордного уровня.



Компания Associated Press опубликовала новость после того, как появилось сообщение о росте стоимости проекта для Олимпийских Игр 2020-го года в Токио за предел $ 12 млрд. Италия вообще отказалась от участия в жеребьевке на право проведения Олимпиады в 2024 году из-за высокой стоимости. Все это указывает на то, что Международный олимпийский комитет должен пересмотреть правила и подход к выбору мест проведения игр.



