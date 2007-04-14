twinhyip - twinhyip.com

Старт 15.06.2017
Я не владелец / не админ проекта.
Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Twinhyip.com является официально зарегистрированной компанией, которая занимается инвестиционной и торговой деятельностью. Компания занимается привлечением частного капитала, а также сотрудничество с крупнейшей финансовой холдинговой компанией в Великобритании и странах Европейского Союза. Основным направлением развития компании является торговая деятельность на мультивалютном рынке Forex.
Планы :
Цитата:
130% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $100000.00 130.00
160% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $100000.00 160.00
190% After 6 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100000.00 190.00
220% After 9 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100000.00 220.00
Принимает : PerfectMoney, Bitcoin,
Advcash и Payeer. Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
twinhyip.com - Licensed Реферальная система : 5% Минимальный вклад : $5 Выплаты : Инстант SSL : COMODO CA Limited