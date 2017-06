TheGOLDskull Топ Мастер

twinhyip - twinhyip.com Twinhyip





Старт 15.06.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: Twinhyip.com является официально зарегистрированной компанией, которая занимается инвестиционной и торговой деятельностью. Компания занимается привлечением частного капитала, а также сотрудничество с крупнейшей финансовой холдинговой компанией в Великобритании и странах Европейского Союза. Основным направлением развития компании является торговая деятельность на мультивалютном рынке Forex. Планы :



Цитата: 130% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $100000.00 130.00



160% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $100000.00 160.00



190% After 6 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100000.00 190.00



220% After 9 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100000.00 220.00

Принимает : PerfectMoney , Bitcoin ,

Adv cash и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

twinhyip.com - Licensed

Реферальная система : 5%

Минимальный вклад : $5

Выплаты : Инстант

SSL : COMODO CA Limited





Наш вклад :



