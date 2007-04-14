Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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twinhyip - twinhyip.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:23
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 68,941
Благодарностей: 3,769
УГ: 7
КП: 0.026
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
twinhyip - twinhyip.com
Twinhyip


Старт 15.06.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Twinhyip.com является официально зарегистрированной компанией, которая занимается инвестиционной и торговой деятельностью. Компания занимается привлечением частного капитала, а также сотрудничество с крупнейшей финансовой холдинговой компанией в Великобритании и странах Европейского Союза. Основным направлением развития компании является торговая деятельность на мультивалютном рынке Forex.
Планы :

Цитата:
130% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $100000.00 130.00

160% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $100000.00 160.00

190% After 6 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100000.00 190.00

220% After 9 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100000.00 220.00

Принимает : PerfectMoney, Bitcoin,
Advcash и Payeer.
Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
twinhyip.com - Licensed
Реферальная система : 5%
Минимальный вклад : $5
Выплаты : Инстант
SSL : COMODO CA Limited


>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :

06.16.17 11:27 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U14903068 from U1825364. Batch: 179316856. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to twinhyip.com User gsmonitor.
__________________
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TheGOLDskull вне форума  
Старый Сегодня, 14:34
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 4,644
Благодарностей: 1,937
УГ: 17
КП: 0.130
подарки
Re: twinhyip - twinhyip.com
Лист слабый,диз б/у.Админ жадный скупердяй.
__________________
🔵Первый КРИПТОблог с отличным рефбеком от Давида!🔵
🔶Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек🔶
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maxsus на форуме  
Старый Сегодня, 14:56
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 4,297
Благодарностей: 2,376
УГ: 0
КП: 0.012
Re: twinhyip - twinhyip.com
Депо
16 Jun, 13:53
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
6a569fcf-50b5-4856-a8eb-f20b7e60995a
Кому:
shaterip@mail.ru
Снято:
-20.00 USD
__________________
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anatolparf на форуме  
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