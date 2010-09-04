Covr Financial Technologies для цифровой страховой платформы привлек $5млн инвестиций

Американская компания Covr Financial Technologies из Бойсе штат Айдахо является разработчиком цифровой персональной страховой платформы и для этих целей привлекла $5 млн. инвестиций.
Инвесторами стали NYCA Partners, венчурная компания Commerce, Connectivity Capital Partners и венчурная компания Contour Partners.
Компания намерена использовать привлеченные средства для стратегии роста компании и расширения талантов.
Билл Бенджамин является генеральным директором компании Covr Financial Technologies, которая разработала платформу для соединения личных страховых продуктов с почти двадцатью крупными страховщиками финансовых институтов и финансовыми консультантами, что позволяет создавать в цифровом варианте интегрированную линейку персональных страховых продуктов для своих клиентов.
Платформа также обеспечивает образование и обучение по продуктам страхования, страховой маркетинг продуктов и лицензированное страхование с поддержкой по телефону.
Компания также базируется в Нью-Йорке и Миннеаполисе.
Covr Financial Technologies состоит из команды профессионалов, которые разрабатывают и реализовывают инновационные решения для специфических, сложных бизнес - задач. Covr предназначена для решения проблемы устаревшей традиционной модели страхования.
Covr Financial Technologies это совершенно новый подход к страхованию. Платформа помогает потребителям получить защиту, которую они хотят для своих семей, без путаницы и обострения традиционных страховых сделок.
Компания имеет простой веб - интерфейс, который позволяет потребителям найти правдивую информацию, рассчитать свои конкретные потребности, сравнить возможности, получить котировки и многое другое. Компания имеет большое разнообразие стратегий для своих клиентов.
Перевод специально для mmgp.ru