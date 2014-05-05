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Создательница фиджет спиннеров фактически прозябает без денег



Эта игрушка под названием "спиннер" буквально за короткое время заразила весь мир. На самом деле это такой мини-тренажер для пальцев рук посредине которого стоит подпишник. Запустить такой тренажер просто - держите двумя пальцами одной руки посредине подпишиника и другими пальцами той же руки раскручивайте внешнюю часть - всё. Гаджет будет вращаться на своей оси не менее 2-х минут. Создательница этого тренажера г-жа Кэтрин Хэттингер утверждает, что она изобрела его для чересчур активных детей, да и его полное название говорит само за себя "fidget spinner" это "игрушка для непоседы", хотя с другой стороны тренажер также ещё и положительно действует на моторику пальцев ваших рук. Вообщем что бы там не утверждали противники этого мини-тренажера, а мире сейчас он чрезвычайно популярен и в продажах идёт нарасхват.



Однако, отдельно в стороне стоит история изобретателя этой "чудо-игрушки", вышеупомянутой г-жи Кэтрин Хэттингер проживающей ныне во Флориде (США). Судьба её как не странно печальна.







Свой первый спиннер она придумала на пороге 1998 года, то есть уже довольно давно. И действительно, сделала она её ради непоседливых детей. Конечно, чуть позже она запатентовала своё избретение и права на него некоторое время принадлежали ей. Но к сожалению, в первые годы игрушка так и не пошла в массы. Хотя госпожа Хэттингер возила её в своё время "на смотрины" даже гиганту по производству игрушек в Америке компании Hasbro, но ей ответили отказом - мол не будет пользоваться спросом - это деньги на ветер. Но курьез заключается в том, что именно сейчас, всё та же самая Hasbro, зарабыватывает на спиннерах свои миллионы долларов чистой прибыли и даже не вспоминает про Кэтрин - ведь кругом царит ажиотаж и надо распродать этот гаждет как можно в большем количестве.



Между тем сама Кэтрин, если не влачит жалкое существование, то по американским меркам уже близка к этому. Журналистам она признается, что денег на жизнь патологически не хватает и скоро ей придётся продать свой небольшой частный дом в пригороде Орландо, расплатиться с долгами и переехать жить в небольшую квартирку в городе - денег на большее у неё просто нет. Жизнь её скромна и без всяких изысков, а ведь могла купаться в золоте - говоря образно - повези ей со спиннером, вернее его продвижением.



Сама Кэтрин согласна, что жизнь изобретателя нелегка. 3% изобретений дают своим создателям деньги и это в лучшем случае так. Некоторые изобретатели продают свои дома и квартиры, чтобы только внедрить в жизнь изобретенное ими, но очень часто терпят фиаско. Кэтрин тоже надеялась, что её изобретение рано или поздно выстрелит, но в 2005 году в него просто не нашлось 400 долл. США, чтобы продлить патент на свой спиннер и она от него отказалась. Впрочем, она не отчаивается - жизнь продолжается и ей даже интересно что будет дальше с её спиннером, ведь по её признанию она сотворила его не только ради выгоды, а сделала усилие над собой и победила. Вот только по финансам как-то не сложилось...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59439d0912029 Эта игрушка под названием "спиннер" буквально за короткое время заразила весь мир. На самом деле это такой мини-тренажер для пальцев рук посредине которого стоит подпишник. Запустить такой тренажер просто - держите двумя пальцами одной руки посредине подпишиника и другими пальцами той же руки раскручивайте внешнюю часть - всё. Гаджет будет вращаться на своей оси не менее 2-х минут. Создательница этого тренажера г-жа Кэтрин Хэттингер утверждает, что она изобрела его для чересчур активных детей, да и его полное название говорит само за себя "fidget spinner" это "игрушка для непоседы", хотя с другой стороны тренажер также ещё и положительно действует на моторику пальцев ваших рук. Вообщем что бы там не утверждали противники этого мини-тренажера, а мире сейчас он чрезвычайно популярен и в продажах идёт нарасхват.Однако, отдельно в стороне стоит история изобретателя этой "чудо-игрушки", вышеупомянутой г-жи Кэтрин Хэттингер проживающей ныне во Флориде (США). Судьба её как не странно печальна.Свой первый спиннер она придумала на пороге 1998 года, то есть уже довольно давно. И действительно, сделала она её ради непоседливых детей. Конечно, чуть позже она запатентовала своё избретение и права на него некоторое время принадлежали ей. Но к сожалению, в первые годы игрушка так и не пошла в массы. Хотя госпожа Хэттингер возила её в своё время "на смотрины" даже гиганту по производству игрушек в Америке компании Hasbro, но ей ответили отказом - мол не будет пользоваться спросом - это деньги на ветер. Но курьез заключается в том, что именно сейчас, всё та же самая Hasbro, зарабыватывает на спиннерах свои миллионы долларов чистой прибыли и даже не вспоминает про Кэтрин - ведь кругом царит ажиотаж и надо распродать этот гаждет как можно в большем количестве.Между тем сама Кэтрин, если не влачит жалкое существование, то по американским меркам уже близка к этому. Журналистам она признается, что денег на жизнь патологически не хватает и скоро ей придётся продать свой небольшой частный дом в пригороде Орландо, расплатиться с долгами и переехать жить в небольшую квартирку в городе - денег на большее у неё просто нет. Жизнь её скромна и без всяких изысков, а ведь могла купаться в золоте - говоря образно - повези ей со спиннером, вернее его продвижением.Сама Кэтрин согласна, что жизнь изобретателя нелегка. 3% изобретений дают своим создателям деньги и это в лучшем случае так. Некоторые изобретатели продают свои дома и квартиры, чтобы только внедрить в жизнь изобретенное ими, но очень часто терпят фиаско. Кэтрин тоже надеялась, что её изобретение рано или поздно выстрелит, но в 2005 году в него просто не нашлось 400 долл. США, чтобы продлить патент на свой спиннер и она от него отказалась. Впрочем, она не отчаивается - жизнь продолжается и ей даже интересно что будет дальше с её спиннером, ведь по её признанию она сотворила его не только ради выгоды, а сделала усилие над собой и победила. Вот только по финансам как-то не сложилось...Специально для mmgp.ru

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Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 13:19 .