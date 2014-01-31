Why not investment 2 - wnot2.com

Я не админ/создатель проекта!
Рестарт проекта!
WNOT2.COM
О проекте:
На протяжении долгого времени компания Why Not зарабатывала репутацию, совершенствовалась в сфере трейдинга, воплощала в жизнь свои идеи. Все это приносило высокие доходы. В начале 2017 года нами было запущено новое направление развития. Был открыт инвестиционный фонд высокой доходности. Наши возможности оказались переоценены и в связи с рядом сложившихся обстоятельств наш фонд потерпел банкротство.
Глубокий анализ, изучение собственных ошибок и полученный опыт заставили нас принять ряд серьёзных нововведений. Был изменен инвестиционный план проекта, размеры реферальных вознаграждений и подход к нашей деятельности в целом. Решено отсеять менее перспективные направления и сделать акцент на криптовалютную индустрию. С этого момента вся наша деятельность будет предельно прозрачной, вы сможете следить за нашими успехами и инвестировать вместе с нами! Еженедельно мы будем делиться с вами своей аналитикой и результатами наших инвестиционных портфелей, на основе которых наши инвесторы и компания получают доход.
Одна из наших целей остается неизменной. В 2018 году мы откроем школу для начинающих инвесторов, где будем передавать свой опыт в массы и выращивать новое поколение и будущее нашей организации!
Инвестиционные планы:
3% В ДЕНЬ
от депозита в течение 66 дней!
МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 20$
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 50$
Реферальная программа:
МЫ ЗАНИМАЕМ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ БЛАГОДАРЯ СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ И РАЗНОСТОРОННИМ ПОДХОДАМ В РАЗВИТИИ НАШЕГО ОБЩЕГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО МЫ ПОСТОЯННО ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (САМЫМ УСПЕШНЫМ ПРИМЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN).
НЕ СМОТРЯ НА ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, В НАШЕЙ КОМПАНИИ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СТАРЫХ И НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА, ВЕДЬ МЫ ПОЛУЧАЕМ МОЩНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ.
7% ПРИБЫЛЬ ПО ПЕРВОМУ УРОВНЮ 10% ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Платежные системы:
- ADVcash
- Perfect Money
- Bitcoin
- Payeer
РЕГИСТРАЦИЯ
Наш вклад
Цитата:
|
Sent Payment: 50.00 USD to account U12818629 from U9818ХХХ. Batch: 179307052. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 63, Valdemark.