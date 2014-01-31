Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Why not investment 2 - wnot2.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:24
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Valdemark
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 41
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
Why not investment 2 - wnot2.com
Я не админ/создатель проекта!

Рестарт проекта!

WNOT2.COM



О проекте:
На протяжении долгого времени компания Why Not зарабатывала репутацию, совершенствовалась в сфере трейдинга, воплощала в жизнь свои идеи. Все это приносило высокие доходы. В начале 2017 года нами было запущено новое направление развития. Был открыт инвестиционный фонд высокой доходности. Наши возможности оказались переоценены и в связи с рядом сложившихся обстоятельств наш фонд потерпел банкротство.
Глубокий анализ, изучение собственных ошибок и полученный опыт заставили нас принять ряд серьёзных нововведений. Был изменен инвестиционный план проекта, размеры реферальных вознаграждений и подход к нашей деятельности в целом. Решено отсеять менее перспективные направления и сделать акцент на криптовалютную индустрию. С этого момента вся наша деятельность будет предельно прозрачной, вы сможете следить за нашими успехами и инвестировать вместе с нами! Еженедельно мы будем делиться с вами своей аналитикой и результатами наших инвестиционных портфелей, на основе которых наши инвесторы и компания получают доход.
Одна из наших целей остается неизменной. В 2018 году мы откроем школу для начинающих инвесторов, где будем передавать свой опыт в массы и выращивать новое поколение и будущее нашей организации!

Инвестиционные планы:
3% В ДЕНЬ от депозита в течение 66 дней!
МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 20$ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 50$

Реферальная программа:
МЫ ЗАНИМАЕМ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ БЛАГОДАРЯ СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ И РАЗНОСТОРОННИМ ПОДХОДАМ В РАЗВИТИИ НАШЕГО ОБЩЕГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО МЫ ПОСТОЯННО ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (САМЫМ УСПЕШНЫМ ПРИМЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN).
НЕ СМОТРЯ НА ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, В НАШЕЙ КОМПАНИИ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СТАРЫХ И НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА, ВЕДЬ МЫ ПОЛУЧАЕМ МОЩНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ.
7% ПРИБЫЛЬ ПО ПЕРВОМУ УРОВНЮ 10% ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Платежные системы:
  • ADVcash
  • Perfect Money
  • Bitcoin
  • Payeer

РЕГИСТРАЦИЯ


Наш вклад
Цитата:
Sent Payment: 50.00 USD to account U12818629 from U9818ХХХ. Batch: 179307052. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 63, Valdemark.
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Valdemark на форуме  
Старый Сегодня, 12:30
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,289
Благодарностей: 884
УГ: 8
КП: 0.035
подарки
Re: Why not investment 2 - wnot2.com
реинкарнация с лимитами ? ну-ну
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 12:43
#3
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,397
Благодарностей: 1,241
УГ: 2
КП: 0.689
Re: Why not investment 2 - wnot2.com
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
реинкарнация с лимитами ? ну-ну
И правда он, кошелек их , точнее акк PM. Улетит правда тема в проблемный раздел или в мошенники по правилам форума, а будет ли там игра?
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 12:45
#4
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,515
Благодарностей: 1,072
УГ: 11
КП: 0.075
подарки
Re: Why not investment 2 - wnot2.com
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
реинкарнация с лимитами ? ну-ну
Скорее какой то закос тут, вряд ли толковое что то будет.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
И правда он, кошелек их , точнее акк PM. Улетит правда тема в проблемный раздел или в мошенники по правилам форума, а будет ли там игра?
Может купили кошель? Хотя посмотрим как будет
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Последний раз редактировалось Svunter; Сегодня в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
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