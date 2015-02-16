«Сбербанк» впервые протестировал доставку наличных дроном

«Сбербанк» впервые протестировал доставку наличных средств с помощью дрона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис.
Беспилотник успешно преодолел 10 км и доставил деньги из кассового центра к инкассаторскому автомобилю, рассказал Хасис. По его словам, дрон летел со скоростью около 180 км/ч.
Хасис назвал полёт «важным днём в жизни инкассации "Сбербанка"» и пообещал, что испытания будут продолжаться. Где проводились испытания, он не уточнил.
«Сбербанк» рассказал о планах запустить эксперимент по доставке наличных денег дронами в конце мая. Зампред правления Станислав Кузнецов тогда говорил, что тестирование может начаться в июне в Татарстане. Глава «Сбербанка» Герман Греф уточнял, что кредитная организация использует для транспортировки контейнеры с краской, которая при несанкционированном вскрытии «превращает наличность в обыкновенную бумагу».
Банк России сейчас работает над изменениями правил перевозки денег. В мае регулятор опубликовал проект положения, который помимо прочего разрешает банкам транспортировку наличных с помощью «специальных устройств», при несанкционированном вскрытии которых банкноты окрашиваются краской.
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