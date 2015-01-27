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Прибыль банков РФ превысила 650 миллиардов рублей

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Старый Сегодня, 11:50
#1
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Прибыль банков РФ превысила 650 миллиардов рублей

Прибыль банков РФ превысила 650 миллиардов рублей, при этом объемы кредитования юридических и физических лиц растут незначительно, надо побуждать банковскую систему действовать агрессивнее, но не во вред экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"Доходы, прибыль коммерческих банков - она растет. Сегодня она достигла достаточно серьезной цифры - свыше 650 миллиардов рублей, а объемы кредитования так и не увеличились. Для юридических лиц эти объемы увеличились на 0,7%, чуть больше для физических лиц, но и этого недостаточно. Мы будем вместе работать аккуратно, так чтобы не раскачать макроэкономику - это по сути база, фундамент развития всей нашей финансовой и экономической системы в целом", - сказал Путин.

Одна из ключевых проблем в РФ - уровень ставки, доступность кредитов, в том числе малому бизнесу, при этом уровень ставки всегда соответствует уровню развития экономики, указал глава государства.

Источник
Kra100 вне форума  
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Метки
банки, прибыль, россия
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