Прибыль банков РФ превысила 650 миллиардов рублей, при этом объемы кредитования юридических и физических лиц растут незначительно, надо побуждать банковскую систему действовать агрессивнее, но не во вред экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".
"Доходы, прибыль коммерческих банков - она растет. Сегодня она достигла достаточно серьезной цифры - свыше 650 миллиардов рублей, а объемы кредитования так и не увеличились. Для юридических лиц эти объемы увеличились на 0,7%, чуть больше для физических лиц, но и этого недостаточно. Мы будем вместе работать аккуратно, так чтобы не раскачать макроэкономику - это по сути база, фундамент развития всей нашей финансовой и экономической системы в целом", - сказал Путин.
Одна из ключевых проблем в РФ - уровень ставки, доступность кредитов, в том числе малому бизнесу, при этом уровень ставки всегда соответствует уровню развития экономики, указал глава государства.
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