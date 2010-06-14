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Внешняя торговля Украины: увеличение роли стран Европы и Азии и снижение - стран СНГ

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Внешняя торговля Украины: увеличение роли стран Европы и Азии и снижение - стран СНГ
Под влиянием изменений на мировых товарных рынках и геополитических процессов в течение последнего десятилетия произошла существенная трансформация внешней торговли Украины как в региональном, так и товарном разрезе. Об этом говорится в новом аналитическом продукте Национального банка Украины "Нерегулярные исследования", первый выпуск которого посвящен развитию внешней торговли товарами Украины в последнее десятилетие.

Среди главных тенденций - увеличение роли стран Европы как торгового партнера, среди других причин произошло благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС и диверсификации источников энергии. В частности, экспорт продовольственных товаров в страны Европы за последнее десятилетие увеличился почти в пять раз, а по результатам 2016 года Украина вошла в топ-3 поставщиков агропродукции в ЕС. В разрезе стран Европы наибольший объем товаров экспортируется в Италию (прежде всего металлургическая продукция, масло и пшеница) и Польше (в основном руды и масло). Характерной чертой импорта из стран Европы последних лет является рост доли энергоносителей.

В то же время страны Азии в последние три года стали крупнейшими потребителями украинских товаров, в частности продовольственных. Экспорт масла в регион за 2006 - 2016 годы увеличился в 10 раз, существенные изменения также произошли в экспорте зерновых культур за счет наращивания поставок кукурузы. В разрезе стран наибольший объем товаров экспортируется в Турцию (металлургическая продукция и семян масличных). Более половины импорта из Азии приходится на Китай, объемы поставок из которого за последнее десятилетие увеличились вдвое за счет наращивания импорта продукции машиностроения (бытовая техника, запчасти) и промышленных изделий (одежда и обувь).

Единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации. Использование Россией торгово-экономического давления обусловило существенное сокращение торговли Украины с этой страной по всем направлениям, начиная с 2012 года. В результате торговых ограничений существенно уменьшился экспорт в Россию продукции машиностроения, а экспорт продовольственных товаров снизился почти до нуля. Импорт из РФ также существенно снизился, однако в его структуре остались отдельные товары, которые сложно заменить (твэлы, уголь). Через торговые и транзитные ограничения РФ ощутимо сократились и объемы торговли с другими странами СНГ, особенно экспорт в Казахстан. Из-за зависимости от импорта энергоносителей объемы импорта из стран СНГ снизились меньше, чем из других регионов.

В ближайшие годы будет сохраняться сырьевой характер украинского экспорта, что вызывает высокую зависимость внешней торговли Украины от шоков на мировых рынках.

Кроме того, зависимость экономики Украины от поставок энергоносителей и высокотехнологичной продукции предопределять высокие объемы импорта. Как следствие, дефицит текущего счета будет оставаться на достаточно значительном уровне (около 4% ВВП), несмотря на прогнозируемые благоприятные внешние ценовые условия. Такие объемы дефицита не должны быть угрожающими для экономики при условии, что основным фактором его формирования будет инвестиционный спрос.

Экспортный потенциал Украины может существенно расшириться за дальнейшее открытие доступа к внешним рынкам, благодаря заключению договоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) со странами-торговыми партнерами. И хотя наличие соглашений о ЗСТ не гарантирует роста внешнего товарооборота, они стимулируют отечественных производителей повышать конкурентоспособность продукции.

По материалам НБУ
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