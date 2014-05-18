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Сбои Coinbase ударили по биткоину

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Старый Сегодня, 11:43
#1
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Сбои Coinbase ударили по биткоину

Неизвестные проблемы сервиса Coinbase повлекли панические распродажи криптовалюты после недавнего головокружительного ралли.

В ходе вчерашних торгов биткоин резко подешевел и, похоже, намерен продолжить движение в южном направлении. В моменте пара BTC/USD достигала отметки $2120, опустившись с максимума в районе $2500, достигнутого ранее.

Наиболее вероятной причиной столь агрессивных продаж криптовалюты послужило очередной сбой в работе сайта Coinbase, который повлек массовые продажи биткоина новыми трейдерами, прибывшими на рынок на волне недавнего ралли биткоина. Аналогичный случай последний раз был зафиксирован в мае.

Как сообщила администрация сервиса Coinbase, сбой работы сайта и мобильных приложений произошел по причине высокой загруженности серверов, которая была спровоцирована недавним стремительным ростом цифровой валюты. При попытке загрузки сайта отображается следующий статус страницы: «Наша команда выясняет причины возникновения проблем с Coinbase.com. Клиенты пока не могут получить доступ к сайту и авторизации».

Чарльз Хейтер, CEO CryptoCompare.com, прокомментировал ситуацию: «Участники рынка напуганы, это повлекло панические продажи биткоина после не менее агрессивных покупок в недавнее время».

Время покажет, станет ли текущая динамика криптовалюты началом разворота после ралли с последующим сокращением размера всей экосистемы криповалют, либо откроет новые возможности для входа с покупками и возвращения котировок к максимумам в районе $3000.

Вторая по величине криптовалюта, эфириум, также попала под сильное давление. За прошлые сутки цифровая валюта снизилась с максимума $375, достигнув вчера уровня $287.

Источник
Kra100 вне форума  
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Метки
биткоин, криптовалюта
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