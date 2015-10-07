Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,465 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПриватБанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 60
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.000
ПриватБанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн

«ПриватБанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн», – сообщили FinClub сразу три осведомленных источника, связанные с ПриватБанком и Нацбанком. Докапитализация начнется до конца июня, добавил один из них.


Министр финансов Александр Данилюк сказал FinClub, что докапитализация состоится «когда будем готовы». Сумму докапитализации он не назвал.

Докапитализация ПриватБанка будет сопровождаться опубликованием годового отчета с отображением обновленных показателей по убытку и размеру капитала. Обновленный дедлайн у банка по публикации отчета – 1 июля.

«Учитывая, что там действительно необходимо было согласовать большой объем информации, мы дали возможность отложить финальное решение до 1 июля. Но до 1 июля должен быть опубликован отчет и озвучены цифры», – пояснила FinClub заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

Поскольку к 1 июля Минфину достаточно обеспечить адекватность регулятивного капитала ПриватБанка на уровне 5%, он может разделить обсуждаемую сейчас докапитализацию на транши, как это было сделано в ходе национализации.

Подробнее о ситуации в банке читайте в расследовании «ПриватБанк не может без денег».

Источник
Kra100 вне форума  
Ответить
Метки
капитал, приватбанк, украина
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПриватБанк погасил 2,385 млрд грн рефинансирования НБУ bizneser Новости в банковской сфере и страховании 1 04.02.2017 00:43
Евросоюз нуждается в 800 млрд долларов инвестиций на развитие IT-технологий Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 3 02.09.2016 20:21
ПриватБанк увеличит капитал на 2 млрд 583 млн грн bizneser Новости в банковской сфере и страховании 3 31.08.2016 16:52
ПриватБанк погасил рефинансирование НБУ на 1 млрд грн bizneser Новости в банковской сфере и страховании 5 06.01.2016 13:38
ПриватБанк нуждается в серьезной докапитализации Vasiliyfedorchuk31 Новости в банковской сфере и страховании 2 07.10.2015 01:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар NETWEB-monitor
pro-income.net - pro-income
От NETWEB-monitor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ~XG~
Для покупки валюты будут требовать справку с налоговой.
От ~XG~ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Карты памяти CFexpress будут в разы быстрее существующих
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар tiu-bik
Конкурс репостов Вконтакте (60$ от mmgp.ru)
От tiu-bik в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар Denver10
Это дно или это еще не предел? Курс рубля рухнул до минимума с 1998 года
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Naale
Wealth-Builders - wealth-builders.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,465
Тем
474,340
Сообщений
11,751,072

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube