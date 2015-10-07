«ПриватБанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн», – сообщили FinClub сразу три осведомленных источника, связанные с ПриватБанком и Нацбанком. Докапитализация начнется до конца июня, добавил один из них.
Министр финансов Александр Данилюк сказал FinClub, что докапитализация состоится «когда будем готовы». Сумму докапитализации он не назвал.
Докапитализация ПриватБанка будет сопровождаться опубликованием годового отчета с отображением обновленных показателей по убытку и размеру капитала. Обновленный дедлайн у банка по публикации отчета – 1 июля.
«Учитывая, что там действительно необходимо было согласовать большой объем информации, мы дали возможность отложить финальное решение до 1 июля. Но до 1 июля должен быть опубликован отчет и озвучены цифры», – пояснила FinClub заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
Поскольку к 1 июля Минфину достаточно обеспечить адекватность регулятивного капитала ПриватБанка на уровне 5%, он может разделить обсуждаемую сейчас докапитализацию на транши, как это было сделано в ходе национализации.
Подробнее о ситуации в банке читайте в расследовании «ПриватБанк не может без денег».
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