Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,458 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания Scopely привлекла $60 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:00
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 416
Благодарностей: 37
УГ: 2
КП: 0.055
подарки
Компания Scopely привлекла $60 млн. инвестиций
Игровая компания Scopely сообщает о том, что она привлекла $60 млн. в серии C.

Этот раунд возглавила фирма Revolution Growth, созданная бывшими руководителями AOL Стивом Кейсом и Тедом Леонсисом (AOL владеет TechCrunch), которая нацелена на стартапы за пределами Силиконовой долины и Нью-Йорка. (Главный офис стартапа находится в Лос-Анджелесе.) Донн Дэвис из Revolution присоединяется к совету директоров стартапа. Кроме того в раунде участвовали Greenspring, Sands Capital Ventures, Cross Creek Advisors и Pritzker Group Venture Capital.

Компания запустила платформу для продвижения и монетизации мобильных игр, неважно разрабатывались они на дому или в студиях. Среди знаковых игр компании можно смело отметить The Walking Dead: Road to Survival (Ходячие мертвецы), Wheel of Fortune Free Plеy и WWE Champions.

По данным компании количество ее игроков более 125 миллионов человек, а первая из упомянутых игр самостоятельно генерирует несколько сотен миллионов долларов в год. В релизе к финансированию генеральный директор Уолтер Драйвер отметил, что ее не прошло и года после предыдущего раунда финансирования для Scopely и по его словам компания уже прибыльна.

Так зачем привлекать больше средств? «Это вливание капитала позволит нам расширить бизнес, в то время как мы продолжаем параллельно продолжаем органично расти. Возможность работать с учредительной группой AOL чрезвычайно интересна для нас, поскольку они имеют долгую историю работы на пересечении технологий и средств массовой информации».

В настоящее время Scopely в общей сложности привлек почти $160 млн.

Перевод специально для mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/15/mo...ly-raises-60m/

https://www.etxt.ru/antiplagiat/2e35...abfd44d034812/
Arise на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания CloudFactory привлекла $7.3 млн. инвестиций Arise Новости в мире финансов и инвестиций 2 26.05.2017 03:03
Компания Mintigo привлекла $10 млн инвестиций forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.05.2017 17:50
Офтальмологическая компания EyeYon Medical привлекла $6,5 млн инвестиций forfor Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.03.2017 16:19
Офтальмологическая компания AcuFocus привлекла $66 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 14.11.2016 19:31
Компания «Грузопоиск» привлекла $150 тысяч инвестиций Max Brown Инвестирование в стартапы 2 17.10.2015 22:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Corporate-Invest - www.corporate-invest.com
От str8er в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Den Tyler
Американские горки: что будет после кризиса
От Den Tyler в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
привет всем!
От Василий Киселев в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар inik1080
Court Innovations привлек $1.8 миллиона для уменьшения посещений судов
От inik1080 в разделе «Горячие новости»
Аватар kingcasha
ЕС ограничит использование Bitcoin и других виртуальных валют
От kingcasha в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Pro-Hyip
Forex Invest - forex-invest.co
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,458
Тем
474,328
Сообщений
11,750,603

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube