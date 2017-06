Arise Любитель

Компания Scopely привлекла $60 млн. инвестиций



Этот раунд возглавила фирма Revolution Growth, созданная бывшими руководителями AOL Стивом Кейсом и Тедом Леонсисом (AOL владеет TechCrunch), которая нацелена на стартапы за пределами Силиконовой долины и Нью-Йорка. (Главный офис стартапа находится в Лос-Анджелесе.) Донн Дэвис из Revolution присоединяется к совету директоров стартапа. Кроме того в раунде участвовали Greenspring, Sands Capital Ventures, Cross Creek Advisors и Pritzker Group Venture Capital.



Компания запустила платформу для продвижения и монетизации мобильных игр, неважно разрабатывались они на дому или в студиях. Среди знаковых игр компании можно смело отметить The Walking Dead: Road to Survival (Ходячие мертвецы), Wheel of Fortune Free Plеy и WWE Champions.



По данным компании количество ее игроков более 125 миллионов человек, а первая из упомянутых игр самостоятельно генерирует несколько сотен миллионов долларов в год. В релизе к финансированию генеральный директор Уолтер Драйвер отметил, что ее не прошло и года после предыдущего раунда финансирования для Scopely и по его словам компания уже прибыльна.



Так зачем привлекать больше средств? «Это вливание капитала позволит нам расширить бизнес, в то время как мы продолжаем параллельно продолжаем органично расти. Возможность работать с учредительной группой AOL чрезвычайно интересна для нас, поскольку они имеют долгую историю работы на пересечении технологий и средств массовой информации».



В настоящее время Scopely в общей сложности привлек почти $160 млн.



Перевод специально для mmgp:



