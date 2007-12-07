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Четыре причины продать иену

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Четыре причины продать иену
Решение ФРС не обращать внимания на замедление ВВП и инфляции, снижение градуса политических рисков и устойчивость валют развивающихся стран к повышению ставки по федеральным фондам лишило активы-убежища важных козырей. В краткосрочном периоде японская иена способна зацепиться за проблемы в переговорах между ЕС и Британией по Brexit и между Еврогруппой и МВФ по Греции, однако ее средне- и долгосрочные перспективы выглядят умеренно-пессимистичными.

Согласно исследованиям Goldman Sachs, соотношение совокупных долгов по кредитам к ВВП в развивающихся странах, за исключением Китая, опустилось до отметки 125% в 2016. Кредитный разрыв (разница между текущим значением показателя и его долгосрочной средней) уменьшился с 6,6% до 4,3%. Это позволяет говорить об устойчивости EM к процессу нормализации денежно-кредитной политики ФРС и снижает риски проблем с их стороны, которые поддерживали надежные активы в недалеком прошлом.

Федрезерв считает замедление ВВП и инфляции временным явлением и готов продолжить процесс постепенного повышения ставки по федеральным фондам, что на горизонте 2-3 месяца окажет поддержку рискованным валютам и фондовым индексам. В этом отношении восстановление восходящего тренда по Nikkei 225 создает предпосылки для притока капитала в ETF на рынок акций Японии, который, с большой долей вероятности, будет хеджироваться.

Действительно, ВВП Страны восходящего солнца растет на протяжении 5-ти кварталов подряд, чего не случалось десяток лет, денежно-кредитная политика BoJ остается ультра-мягкой, а ставки долгового рынка низкими. Чем не аргументы для того чтобы вложится в японские акции? С точки зрения фондовых индексов, иена является переоцененной валютой.

Динамика USD/JPY и Nikkei 225



Источник: Reuters.

Таким образом, рост объемов операций страхования валютных рисков, проводимых в рамках покупок ETF, станет одним из драйверов роста USD/JPY. Управляющие активами могут усилить спрос на иену, однако как показывает анализ позиционирования на срочном рынке, конкуренцию им составляют хедж-фонды. Последние ориентируются на динамику дифференциала доходности облигаций США и Японии.

При этом традиционно сильная статистика по Штатам в летний период, а также возрождение надежд на ускорение американской экономики в связи с реализацией реформ Трампа будут способствовать укреплению позиций доллара.

Динамика USD/JPY и спекулятивных позиций по иене



Источник: CFTC, Reuters.

Не думаю, что слухи о том, что BoJ пора отказываться от QE обретут почву под ногами. Пусть центробанк и владеет около 42% рынка облигаций Страны восходящего солнца, однако запас прочности у него имеется. К тому же ему необходимо ограничивать рост ставок долгового рынка в рамках политики таргетирования кривой доходности, что требует ресурсов. С точки зрения дивергенции в монетарной политике ФРС и Банка Японии, у «быков» по USD/JPY имеется неоспоримое преимущество.

Вышеуказанные факторы позволяют прогнозировать рост котировок анализируемой пары в направлении 111,6 и 113,2 в случае успешного преодоления сопротивления на 110,15-110,25.

Дмитрий Демиденко для FxPro
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