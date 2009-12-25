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В законодательство РФ будут внесены поправки для внедрения блокчейна на госслужбе

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В законодательство РФ будут внесены поправки для внедрения блокчейна на госслужбе
Минэкономразвития РФ разрабатывает законодательные поправки, которые позволят использовать на госслужбе технологию блокчейн, искусственный интеллект и Big Data. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Савву Шипова.

«Мы приступаем сейчас к работе над конкретным планом изменения законодательства, которое поможет нам устранить препятствия для внедрения новых технологий на госслужбе. Мы рассчитываем, что предложения о снятии этих ограничений будут разработаны до конца года», — сказал Шипов.
Также н заявил о необходимости создания единой платформы по разработке и согласованию нормативно-правовых актов. Ожидается, что соответствующие предложения будут внесены в правительство до конца лета.

«Мы считаем, что надо ставить вопрос создания единого центра компетенций по работе с большими данными и реализации ими конкретных проектов для органов власти. Нам также необходим центр компетенций по изменению законодательства, потому что поправки в законодательство — это лишь первый шаг. Потом начнутся изменения в судебном производстве, в гражданском и арбитражном процессах, в договорных отношениях», — добавил чиновник.
Ранее в Министерстве связи и массовых коммуникаций заявили, что все нормативно-правовые акты, которые обеспечат использование технологии блокчейн в России, должны быть приняты к 2019 году.

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Метки
новости, россия, технология блокчейн
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