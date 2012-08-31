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Россия и Китай исследуют Ethereum для оцифровки национальных валют

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Россия и Китай исследуют Ethereum для оцифровки национальных валют

Многие центробанки и правительства работают над оцифровкой своих национальных валют. Китай и Россия исследуют потенциал Эфириума в качестве базового протокола для цифрового юаня и рубля.

В настоящее время Китайский монетный двор тестирует Эфириум и его стандарт ERC 20 для оцифровки китайского юаня. Как отмечает глава отдела международного развития бизнеса ConsenSys, Эндрю Кис (Andrew Keys), Центральный монетный двор Китая находится на переднем крае исследования в области цифровых денег.

Центральный монетный двор Китая рассматривает возможность выпуска уникальных токенов, совместимых с сетью Эфириума, используя стандарт ERC 20. Такие монеты будут обладать высокой ликвидностью и функциональной совместимостью.

Китайский монетный двор в данный момент «фокусируется на исследовании и изучении переднего края области цифровых валют, активно принимая участие в инновации и применяя знания о цифровых валютах, мобильных финансах, строительстве умных городов и интернет-финансах на практике. Помимо этого, он продвигает внедрение технологии блокчейна в области финансов и смежных сферах» - пишет Кис.

Наряду с китайским правительством, Россия также начала изучение Эфириума и его потенциала для финансового сектора. Хотя технические спецификации и детали национального цифрового валютного проекта Центрального банка России остаются нераскрытыми, в 2016 году Банк России объявил о разработке прототипа межбанковского блокчейнового проекта на базе Эфириума под названием «мастерчейн». В экспериментальном испытании участвовали некоторые из крупнейших коммерческих банков России, и недавно заместитель председателя Банка России выразила оптимизм по отношению к криптовалюте.

Цитата:
«Законодатели всех стран соглашаются, что пришло время разрабатывать национальные криптовалюты – за ними будущее. Каждая страна сама определяет для себя сроки развития подобных проектов. По окончании нашего пилотного проекта мы поймем, какую систему мы можем использовать для нашей национальной валюты», -
отметила Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в начале июня.

В начале 2017 года сооснователь Эфириума Виталик Бутерин рассказал, что одно из основных направлений работы Enterprise Ethereum Alliance (EEA) – предоставление инфраструктурных решений крупным коммерческим компаниям. По мере того, как Эфириум становится все более гибкой и функциональной сетью, он будет позволять центробанкам, таким как Народный банк Китая и Банк России, рассматривать актуальные возможности создания серьезных приложений и даже национальных валют поверх протокола Эфириума.

Как сообщает издание Bloomberg, во время Петербургского форума Путин подчеркнул потенциал технологии блокчейна для создания новых бизнес-моделей. «Цифровая экономика – не отдельная отрасль, а важнейшая составляющая для создания новых бизнес-моделей», - отметил также Леонид Бершидский, первый редактор издания «Ведомости» и добавил, что переход на Эфириум – часть стратегии по созданию конкурентного преимущества перед Западом, Китаем и Японией и диверсификации российской экономики от нефти.

Стоит также отметить, что Народный банк Китая и его официальные представители отмечали, что Эфириум движется в правильном направлении с точки зрения стратегии и своего видения. Центробанк Китая также выказывает энтузиазм по отношению к ICO и намеревается заняться регулированием этого рынка в ближайшее время.
Выразив оптимизм в отношении развития Эфриума, Яо Цянь (Yao Qian), заместитель директора департамента науки и техники Народного банка Китая, заявил:

Цитата:
«Вы можете создать настоящее умное бизнес-приложение. Именно поэтому умные контракты развиваются так быстро».
Центральные банки вряд ли рассматривают варианты использования публичного блокчейна Эфириума, движение токенов в котором невозможно будет контролировать. Кроме того, все операции будут видны в открытом блокчейне, на что не пойдет ни один Центральный банк или правительство. Вероятно, в случае развития проекта на технической базе Эфириума, речь пойдет о форке с возможностью централизованного контроля.

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