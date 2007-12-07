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«Уральского Мавроди» выпустили на свободу

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«Уральского Мавроди» выпустили на свободу
Создатель скандальной форекс-пирамиды Global Gaming Expo вышел из исправительной колонии, но деньги пострадавшим так и не вернул

Скандально известный трейдер Алексей Калиниченко, получивший прозвище «уральский Мавроди», осужденный четыре года назад за мошенничество на семь лет и шесть месяцев колонии общего режима, вышел на свободу.

Напомним, что в мае 2013 года Калиниченко вынесли обвинительный приговор за создание финансовых компаний Global Gaming Expo (GGE), Livingstone Investment и United FX-Traders от деятельности которых пострадали тысячи граждан России и стран СНГ. По материалам дела, «Калиниченко, в период с 2002 года по август 2006 года, умышленно, по принципу финансовой пирамиды, под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Форекс похитил деньги на общую сумму более 1 млрд рублей».

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета.

Фактически созданная им структура функционировала по принципу финансовой пирамиды — все выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счет средств, поступавших от новых инвесторов, а полученные от граждан средства мошенник перечислял на специально открытые личные счета, то есть присваивал. Калиниченко скрылся за границей в 2006г, а в 2010г его задержали в Марокко, но разбирательства по делу о его экстрадиции затянулись почти на год. В 2011 году он был экстрадирован в Россию и осужден.

От деятельности «уральского Мавроди» пострадали 3,3 тысячи вкладчиков из разных регионов России, Израиля, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии.

Свое наказание Калиниченко отбывал в ИК-2 в Екатеринбурге. А в августе прошлого года Свердловский областной суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов осужденного о переквалификации обвинения на более мягкое. Адвокат Калиниченко, Светлана Печенкина, рассказала сегодня уральскому «Коммерсанту»: «Калиниченко вышел из исправительной колонии, в которой отбывал наказание с 2013 года. Мой подопечный отбыл все семь с половиной лет лишения свободы (в срок было зачтено время пребывания под арестом, в том числе за границей: задерживался по данному делу в Италии и Марокко)».

По сведениям «Коммерсанта», за 7 лет пострадавшие от действий Алексея Калиниченко не получили своих выплат.

Источник: ru.forexmagnates.com
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