Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,449 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новый вирус-вымогатель атакует технику Apple

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:29
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,656
Благодарностей: 6,603
УГ: 14
КП: 0.190
подарки
награды Волшебный горшочек 
Новый вирус-вымогатель атакует технику Apple
Новый вирус-вымогатель атакует технику Apple


Вирус шифрует данные компьютера и угрожает их удалением в случае, если выкуп не будет выплачен



Вирусы-вымогатели биткоинов наносят все более разрушительные атаки. Чего стоит только недавняя атака Wannacry – вируса-вымогателя, жертвами которого стали компании в более, чем 100 странах по всему миру, а ущерб от него был оценен в более чем 1 млрд долларов.

Недавно исследователи Fortinet обнаружили новый вирус — Macransom, который атакует исключительно системы Apple. Вирус шифрует данные компьютера и угрожает их удалением в случае, если выкуп не будет выплачен. Сумма выкупа составляет 0,25 биткоина. Хотя Macransom и не такой сложный, как Wannacry, первый также можно купить в даркнете, что может стать причиной широкой распространенности вируса.


Помимо Macransom, одним из самых опасных считается Macspy — новый вирус, который позволяет хакеру полностью контролировать удаленный компьютер Apple.

__________________
Инвестирую тут MONHYIPОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИHyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинцев атакует новый компьютерный вирус в стиле "Стар Трек" Анна Чернобай Компьютерная безопасность 0 06.04.2017 22:46
Пользователей Telegram атакует вирус-вымогатель денег moskva Новости технологий и интернета 3 25.11.2016 00:52
Вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры украинцев, требуя выкуп в биткойн lannna Новости криптовалют 18 15.05.2016 18:33
Вирус троян атакует POS-терминалы в гостиницах и магазинах kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.06.2015 18:28
Вирус атакует банкоматы Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 14 30.03.2015 21:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kulbic
granny-hyip - www.granny-hyip.com
От kulbic в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ArhivariusA
ХХХ-Тraders - www.xxx-traders.com
От ArhivariusA в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SantaFe
Претензия к компании BidAsko от SantaFe [Мошенничество\похищение средств\блокировка]
От SantaFe в разделе «Претензии к компаниям»
Аватара нет
Германия уходит на задний план: Москва и Пекин готовят новый газовый контракт
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар Jerigon
Рыба пошла в обход: ввоз лосося из Норвегии в Белоруссию утроился
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
Flagman-ltd - flagman-ltd.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,449
Тем
474,317
Сообщений
11,750,003

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube