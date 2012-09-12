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Известна приблизительная цена топового iMac Pro

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Известна приблизительная цена топового iMac Pro
Новый iMac Pro в максимальной конфигурации может стоить 17 тысяч долларов, или почти 450 тысяч гривен, подсчитали эксперты издания ZDNet.

Цена десктопа складывается из 18-ядерного процессора Intel Xeon, 128 ГБ оперативки, 4 ТБ высокоскоростной флеш-памяти и выделенной графики Radeon Pro Vega.

В ходе презентации, прошедшей в рамках первого дня WWDC 2017, Apple не уточнила, какой из чипсетов серии Xeon будет применяться при производстве iMac Pro, однако эксперты предположили, что место «камня» займет топовый процессор E5-2697. Его цена с учетом установки будет равна 4000 долларов.

Для того чтобы модернизировать десктоп 128 ГБ оперативной памяти, потребуется выложить еще порядка 2700 долларов. Это следует из стоимости установки одной 32-гигабайтной планки типа LPDDR4, помноженной на 4, за минусом 400 долларов за стандартный блок ОЗУ. Сюда же добавим 3600 долларов за 4 ТБ ПЗУ.

Выявить точные затраты на установку графического процессора Radeon Pro Vega с 16 ГБ видеопамяти пока не представляется возможным, поскольку он еще недоступен для массового потребителя. Впрочем, можно предположить, что разработка Radeon будет примерно равна по стоимости GTX Titan от NVIDIA и добавит к итоговой цене еще 2000 долларов.
По материалам hyser
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