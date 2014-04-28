BERKUTcryp Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 11.01.2017 Сообщений: 43 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

Проекты распределенных вычислений SONM, Golem Network, iEx.ec и Elastic.















Преимущества SONM перед проектом Elastic





Elastic - это проект с открытым исходным кодом, цель которого создать первый децентрализованный суперкомпьютер. Elastic находится в разработке примерно с марта 2016 года и представляет собой инфраструктуру децентрализованного распределённого суперкомпьютера, спроектированного таким образом, чтобы выполнять произвольные задачи через сеть интернет. Elastic работает с криптовалютой (XEL) и предоставляет рыночный механизм для покупки и продажи вычислительных ресурсов. Elastic имеет собственный языка программирования Elastic - ElasticPL, который очень похож на C, но имеет ограниченную функциональность, что гарантирует выполнение кода на других компьютерах без каких-либо проблем. Потенциал Elastic практически безграничен. Также Elastic имеет хорошую команду разработчиков.



Отмечу и минусы проекта. Донат в Elastic длился с 29 февраля 2016 года по 19 августа 2016 года. Всего было собрано ~710 BTC. Разработчики из указанной собранной суммы не получили практически ничего, так как пропал один из основателей проекта Lannister. Разработка с тех пор продолжается и сайт, форум, блокчейн экспролер, twitter, slack, официальные ветки в bitcointalk и прочее создается на чистом энтузиазме сообщества. Токены Elastic до сих пор не торгуются ни на одной бирже, Да и сами инвесторы ICO все еще не имеют доступа к своим токенам. Проект не имеет точных дат развития проекта и дорожной карты.



У SONM есть хорошая команда, стратегия развития и расписанные этапы дорожной карты, а после проведения ico и средства для выполнения поставленных задач.



Elastic использует собственный язык программирования подобный Ethereum. Из за этого необходимо запускать его код на всех машинах в сети. В настоящее же время на нем могут выполняться только те задачи, которые занимаются поиском искомой области, но не те, которые разбиваются на несколько пакетов (как, например, при рендеринге большое изображение делится на различные фрагменты поменьше).

SONM использует модифицированный протокол BOINC, который изначально был разработан для использования в сетях с распределенными грид-вычислениями, что намного эффективнее.



Преимущества SONM перед проектом iEx.ec.





Проект iEx.ec это программа полностью децентрализованной облачной инфраструктуры на основе технологии Блокчейн. В основе iEx.ec лежит XtremWeb-HEP, тщательно продуманное, надежное, свободное программное обеспечение для Распределенных вычислений, соединяющее в себе все необходимые составляющие: устойчивость к сбоям, многозадачность, многопользовательский интерфейс, гибридная инфраструктура для публичного/частного использования, размещение виртуальных изображений, управление данными, безопасность и отчетность и многое другое. iEx.ec провели ico в мае и у них есть команда разработчиков для выполнения дорожной карты.



Минус iEx.ec то, что в основе лежит XtremWeb-HEP, этот протокол вышел позже и имеет за собой меньшее сообщество и поддержку, чем BOINC используемый SONM. У iEx.ec нет рабочего прототипа, в отличии от SONM. Так как разработчики SONM использует широко распространенные проверенные открытые технологии у них уже есть рабочий прототип, который будет представлен. Поэтому выход на рынок у SONM будет намного быстрее.



Преимущества SONM перед проектом Golem Network





Проект Golem нацелен на первоначальное создание виртуального «суперкомпьютера» для привлечения постоянных пользователей HPC к своей платформе, а не создании распределенного облака, которое в итоге станет достаточно конкурентным для привлечения пользователей. В настоящее время эта платформа не может обрабатывать вычисления общего назначения. Диапазон применения Golem пока ограничен . Их сеть доступна в тестовом режиме только для рендеринга CGI.

У SONM есть безопасный протокол, обеспечивающий распределение задач, проверку результатов и пропорциональную правильную оплату за использованную вычислительную мощность. Используется платформа PaaS с открытым исходным кодом Cocaine, которая совместима с более распространенной и стандартизированной платформой BOINC, в котором есть изолированные, безопасные и стандартные контейнеры (Docker) позволяющую проверить все полученные результаты на предмет достоверности, в отличии от Golem Network. В масштабах и этапах разработки Golem Network сильно отстает от SONM.



Я рассмотрел все проекты распределенных вычислений, http://www.sonm.io/ имеет преимущества перед всеми. На исо уже собрано 80% процентов сборов за первый день, ты еще можешь стать инвестором это революционного проекта! Elastic - это проект с открытым исходным кодом, цель которого создать первый децентрализованный суперкомпьютер. Elastic находится в разработке примерно с марта 2016 года и представляет собой инфраструктуру децентрализованного распределённого суперкомпьютера, спроектированного таким образом, чтобы выполнять произвольные задачи через сеть интернет. Elastic работает с криптовалютой (XEL) и предоставляет рыночный механизм для покупки и продажи вычислительных ресурсов. Elastic имеет собственный языка программирования Elastic - ElasticPL, который очень похож на C, но имеет ограниченную функциональность, что гарантирует выполнение кода на других компьютерах без каких-либо проблем. Потенциал Elastic практически безграничен. Также Elastic имеет хорошую команду разработчиков.Отмечу и минусы проекта. Донат в Elastic длился с 29 февраля 2016 года по 19 августа 2016 года. Всего было собрано ~710 BTC. Разработчики из указанной собранной суммы не получили практически ничего, так как пропал один из основателей проекта Lannister. Разработка с тех пор продолжается и сайт, форум, блокчейн экспролер, twitter, slack, официальные ветки в bitcointalk и прочее создается на чистом энтузиазме сообщества. Токены Elastic до сих пор не торгуются ни на одной бирже, Да и сами инвесторы ICO все еще не имеют доступа к своим токенам. Проект не имеет точных дат развития проекта и дорожной карты.У SONM есть хорошая команда, стратегия развития и расписанные этапы дорожной карты, а после проведения ico и средства для выполнения поставленных задач.Elastic использует собственный язык программирования подобный Ethereum. Из за этого необходимо запускать его код на всех машинах в сети. В настоящее же время на нем могут выполняться только те задачи, которые занимаются поиском искомой области, но не те, которые разбиваются на несколько пакетов (как, например, при рендеринге большое изображение делится на различные фрагменты поменьше).SONM использует модифицированный протокол BOINC, который изначально был разработан для использования в сетях с распределенными грид-вычислениями, что намного эффективнее.Проект iEx.ec это программа полностью децентрализованной облачной инфраструктуры на основе технологии Блокчейн. В основе iEx.ec лежит XtremWeb-HEP, тщательно продуманное, надежное, свободное программное обеспечение для Распределенных вычислений, соединяющее в себе все необходимые составляющие: устойчивость к сбоям, многозадачность, многопользовательский интерфейс, гибридная инфраструктура для публичного/частного использования, размещение виртуальных изображений, управление данными, безопасность и отчетность и многое другое. iEx.ec провели ico в мае и у них есть команда разработчиков для выполнения дорожной карты.Минус iEx.ec то, что в основе лежит XtremWeb-HEP, этот протокол вышел позже и имеет за собой меньшее сообщество и поддержку, чем BOINC используемый SONM. У iEx.ec нет рабочего прототипа, в отличии от SONM. Так как разработчики SONM использует широко распространенные проверенные открытые технологии у них уже есть рабочий прототип, который будет представлен. Поэтому выход на рынок у SONM будет намного быстрее.Проект Golem нацелен на первоначальное создание виртуального «суперкомпьютера» для привлечения постоянных пользователей HPC к своей платформе, а не создании распределенного облака, которое в итоге станет достаточно конкурентным для привлечения пользователей. В настоящее время эта платформа не может обрабатывать вычисления общего назначения. Диапазон применения Golem пока ограничен . Их сеть доступна в тестовом режиме только для рендеринга CGI.У SONM есть безопасный протокол, обеспечивающий распределение задач, проверку результатов и пропорциональную правильную оплату за использованную вычислительную мощность. Используется платформа PaaS с открытым исходным кодом Cocaine, которая совместима с более распространенной и стандартизированной платформой BOINC, в котором есть изолированные, безопасные и стандартные контейнеры (Docker) позволяющую проверить все полученные результаты на предмет достоверности, в отличии от Golem Network. В масштабах и этапах разработки Golem Network сильно отстает от SONM. Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 06:41 .