Через 2 дня заканчивается ИСО Monaco - самой лучшей криптовалютной карты.
Monaco ICO принимает эфириум. За один ETH вы получить 120 Monaco токенов. Всего собрано: 55732.51 ETH. Учасников: 6926.
Монако разрабатывает самую легкую и удобную в использовании карту. Также возможна активация кредитного лимита. Пополнить баланс карты можно в приложении. Принимаются BTC, ETH, ERC-20 токены.
Команда состоит из проверенных професионалов в сфере финансов и блокчейна. Планируется открытие офиса в Китае. Советниками проекта являются Pablo Yabo - основатель CoinFabrik (аудит умных контрактов) и Mikko Ohtamaa - основатель TokenMarket (разраьотка умных контрактов).
Вебсайт - https://www.mona.co/
White Papper - https://www.mona.co/monaco-whitepaper.pdf
добавлено через 8 минут
ICO Review
, https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=773766