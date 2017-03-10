Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,448 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Монако

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:58
#1
 
Возраст: 27
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Монако

Через 2 дня заканчивается ИСО Monaco - самой лучшей криптовалютной карты.

Monaco ICO принимает эфириум. За один ETH вы получить 120 Monaco токенов. Всего собрано: 55732.51 ETH. Учасников: 6926.

Монако разрабатывает самую легкую и удобную в использовании карту. Также возможна активация кредитного лимита. Пополнить баланс карты можно в приложении. Принимаются BTC, ETH, ERC-20 токены.

Команда состоит из проверенных професионалов в сфере финансов и блокчейна. Планируется открытие офиса в Китае. Советниками проекта являются Pablo Yabo - основатель CoinFabrik (аудит умных контрактов) и Mikko Ohtamaa - основатель TokenMarket (разраьотка умных контрактов).

Вебсайт - https://www.mona.co/
White Papper - https://www.mona.co/monaco-whitepaper.pdf

добавлено через 8 минут
ICO Review, https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=773766
Последний раз редактировалось ICO Review; Сегодня в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
ICO Review вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Дубае за миллион долларов можно купить в 10 раз больше недвижимости, чем в Монако OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 6 10.03.2017 17:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Все хотят Apple Pay: сервис заручился поддержкой банков Тайваня
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар onAirBigBANG
Хоккей. Чемпионат мира 2014. Беларусь.
От onAirBigBANG в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Just Good Hyip - www.justgoodhyip.info
От dekpitty в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Куча вопросов по ПАММ-ам!
От Дмитрий Зайцев 1447542870 в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ПАММ-счет 0: 2829 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Марсель Шарафиев
Bank of America предупредил клиентов, что они могут жить в «матрице».
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,448
Тем
474,312
Сообщений
11,749,945

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube