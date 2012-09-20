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Смартфон Xiaomi Mi6

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Старый Сегодня, 03:37
#1
Мастер
 
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Смартфон Xiaomi Mi6
3 года пользовался телефоном Laude s800. Заказал еще в 2014 году в Тинидиал. В общем все казалось хорошо, телефон работал, но было кое что, на что не обращал раньше внимание.

На телефоне появлялась реклама. Думал да ладно, наверно какое-то приложение. Не обращал внимание.

Недавно в сети наткнулся на статью, где стало ясно, что рекламу впихивают сами производители и чтобы не палиться, реклама начинает показываться через месяц-другой после покупки.

Волосы дыбом стали С*** уже 3 года впихивали мне свою уг рекламу.

Сделал сброс настроек и телефон теперь не дает вообще никакие приложения устанавливать. Чего только не пробовал.

Плей маркет тупо не работает.

Вот и цена телефона за 100$. Там остается менять прошивку, но в меню все на китайском. Ничего не понятно.

В общем вспомнил все доступные мне золотые издержки русского языка, мысленно все это отправил китайцам и пошел на поиски нового телефона.

После долгих изысканий пришел к выводу, что компания Стива Джобса тоже на**ывает нас впихивая стоимость бренда за стоимость телефона.

По факту айфон стоит не дороже чем свой аналог Xiaomi Mi6 https://ru-mi.com/xiaomi-mi6-4gb-64gb-chernyiy за 33 490 р.

Сделал заказ. Скоро будет телефончик.


Интересно Ваши мнения. Кого еще кроме меня китайцы поимели?
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