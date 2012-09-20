Смартфон Xiaomi Mi6

3 года пользовался телефоном Laude s800. Заказал еще в 2014 году в Тинидиал. В общем все казалось хорошо, телефон работал, но было кое что, на что не обращал раньше внимание.
На телефоне появлялась реклама. Думал да ладно, наверно какое-то приложение. Не обращал внимание.
Недавно в сети наткнулся на статью, где стало ясно, что рекламу впихивают сами производители и чтобы не палиться, реклама начинает показываться через месяц-другой после покупки.
Волосы дыбом стали
С*** уже 3 года впихивали мне свою уг рекламу.
Сделал сброс настроек и телефон теперь не дает вообще никакие приложения устанавливать. Чего только не пробовал.
Плей маркет тупо не работает.
Вот и цена телефона за 100$. Там остается менять прошивку, но в меню все на китайском. Ничего не понятно.
В общем вспомнил все доступные мне золотые издержки русского языка, мысленно все это отправил китайцам и пошел на поиски нового телефона.
После долгих изысканий пришел к выводу, что компания Стива Джобса тоже на**ывает нас впихивая стоимость бренда за стоимость телефона.
По факту айфон стоит не дороже чем свой аналог Xiaomi Mi6 https://ru-mi.com/xiaomi-mi6-4gb-64gb-chernyiy
за 33 490 р.
Сделал заказ. Скоро будет телефончик.
Интересно Ваши мнения. Кого еще кроме меня китайцы поимели?