Стартап Momentum Machines привлек $18 млн инвестиций на создание бургерной с роботами

Компания Momentum Machines собрала 18 миллионов долларов на открытие бургерной, где поварами выступят роботы
Проект Momentum Machines хочет и дальше внедрять роботов на замену людям в разного рода кафе. На последнем раунде сбора средств проект смог привлечь 18 миллионов долларов. Первые пробы стартапа прошли еще в 2012 году, когда презентовала робота который готовит четыреста бургеров за один час. Робот выполнял полный цикл приготовления бургера, от подготовки начинки до выдачи готового продукта. Робот не требует вмешательства в процесс приготовления человека.
Проект Momentum Machines всерьез задумался над открытием своего первого бургер-кафе в Сан-Франциско. В городе хорошо воспринимают робототехнику, ведь всего пару лет назад в городе открылась кофейня, где приготовление так же осуществляет робот. Весь процесс там так же осуществляет робот, а заказ приходит с планшета или смартфона. Оплата тоже осуществляется посредством электронных платежных систем. Робот готовит кофе и доставляет в выбранную при заказе кабинку. В 2017 на сервисах доставки так же появились роботы, которые осуществляют транспортировку грузов.
Уникальность: 100.00%
По материалам news.finance.ua