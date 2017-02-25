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Стартап Momentum Machines привлек $18 млн инвестиций на создание бургерной с роботами

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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 55
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Стартап Momentum Machines привлек $18 млн инвестиций на создание бургерной с роботами


Компания Momentum Machines собрала 18 миллионов долларов на открытие бургерной, где поварами выступят роботы

Проект Momentum Machines хочет и дальше внедрять роботов на замену людям в разного рода кафе. На последнем раунде сбора средств проект смог привлечь 18 миллионов долларов. Первые пробы стартапа прошли еще в 2012 году, когда презентовала робота который готовит четыреста бургеров за один час. Робот выполнял полный цикл приготовления бургера, от подготовки начинки до выдачи готового продукта. Робот не требует вмешательства в процесс приготовления человека.


Проект Momentum Machines всерьез задумался над открытием своего первого бургер-кафе в Сан-Франциско. В городе хорошо воспринимают робототехнику, ведь всего пару лет назад в городе открылась кофейня, где приготовление так же осуществляет робот. Весь процесс там так же осуществляет робот, а заказ приходит с планшета или смартфона. Оплата тоже осуществляется посредством электронных платежных систем. Робот готовит кофе и доставляет в выбранную при заказе кабинку. В 2017 на сервисах доставки так же появились роботы, которые осуществляют транспортировку грузов.


Уникальность: 100.00%
По материалам news.finance.ua
Kra100 вне форума  
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Метки
инвестиции, стартап
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