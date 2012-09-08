Signaturit, дающая возможность делать электронные подписи, привлекла €2,8 млн

Испанская компания Signaturit, предоставляющая возможность делать безопасные и имеющие юридическую силу электронные подписи, привлекла €2,8 млн. Инвестиции исходят от Banco Sabadell, Nero Ventures и Faraday Venture Partners. Стартап является одной из двух испанских компаний, которые получают средства от европейской программы Horizonte2020 для инновационных, высокопотенциальных компаний.
Signaturit планирует использовать новое финансирование для укрепления своих позиций на европейском рынке, внедрять новые технологии, которые сделают их безопасное идентификационное решение еще более удобным для пользователя, а также улучшить взаимодействие с третьими лицами.
Компания сообщает, что в настоящее время у нее 10 000 клиентов, офисы в Барселоне и Амстердаме, а также команда из 28 специалистов.
Перевод специально для mmgp.ru