Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Domenika.biz - Domenika

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:27
#1
Любитель
 
Имя: Artur
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 170
Благодарностей: 38
УГ: 5
КП: 0.013
Domenika.biz - Domenika
Я не админ / владелец сайта
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Старт был 15.06.2017 в 12:00 по МСК

Цитата:
О НАС

Компания DOMENIKA является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д.

Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата мы проводим исследования.

Большинство инвесторов, желающих быстро получить доход, отдают предпочтение вложениям в производство. Любой предприниматель заинтересован получить максимальную прибыль в оптимально короткие сроки, так как вопрос повышения оборотности вложений очень актуален в современной экономической ситуации.

Чем быстрее окупятся инвестиции, тем скорее их можно вложить, а ускорение оборота – это залог гарантированный и стабильной прибыли.


Обзор проекта


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Тарифные планы:
1) Срок депозита 48ч начислений 48, доходность 114% Мин. 100 руб, Макс 1000 руб.
2) Срок депозита 72ч начислений 3, доходность 126% Мин. 1000 руб. Макс. 5000 руб.
3) Срок депозита 120ч начислений 5, доходность 150% Мин. 5000 руб. Макс. 15000 руб.
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Пополнение и вывод через Payeer, Яндекс Деньги, Perfect Money, Adv Cash, Киви.
Выплаты инстант
Минималка на вывод 10 рублей



Реферальная программа:
1 Уровень: 7%

Мой депозит:




Контакты администрации:
Почта: admin@domenika.biz
Группа ВК: https://vk.com/club148461698
Artur Knows на форуме  
Старый Сегодня, 01:39
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,637
Благодарностей: 11,208
УГ: 48
КП: 0.055
подарки
Re: Domenika.biz - Domenika
Цитата:
Сообщение от Artur Knows Посмотреть сообщение
Старт был 15.06.2017 в 12:00 по МСК
а что ж вы сразу не принесли? тут дорогА ложка к обеду, а не когда все поужинали и спать собираюцца
__________________
Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 02:08
#3
Любитель
 
Имя: Artur
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 170
Благодарностей: 38
УГ: 5
КП: 0.013
Автор темы Re: Domenika.biz - Domenika
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
а что ж вы сразу не принесли? тут дорогА ложка к обеду, а не когда все поужинали и спать собираюцца
Когда узнал, тогда и записал видео и создал тему.
Artur Knows на форуме  
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