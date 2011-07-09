Domenika.biz - Domenika

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Старт был 15.06.2017 в 12:00 по МСК
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О НАС
Компания DOMENIKA является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д.
Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата мы проводим исследования.
Большинство инвесторов, желающих быстро получить доход, отдают предпочтение вложениям в производство. Любой предприниматель заинтересован получить максимальную прибыль в оптимально короткие сроки, так как вопрос повышения оборотности вложений очень актуален в современной экономической ситуации.
Чем быстрее окупятся инвестиции, тем скорее их можно вложить, а ускорение оборота – это залог гарантированный и стабильной прибыли.
Обзор проекта
Маркетинг
Тарифные планы:
1) Срок депозита 48ч начислений 48, доходность 114% Мин. 100 руб, Макс 1000 руб.
2) Срок депозита 72ч начислений 3, доходность 126% Мин. 1000 руб. Макс. 5000 руб.
3) Срок депозита 120ч начислений 5, доходность 150% Мин. 5000 руб. Макс. 15000 руб.
4) Срок депозита 240ч начислений 1, доходность 120% Мин. 500 руб. Макс. 50000 руб.
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Яндекс Деньги, Perfect Money, Adv Cash, Киви.
Выплаты инстант
Минималка на вывод 10 рублей
Реферальная программа:
1 Уровень: 7%
Мой депозит:
Контакты администрации:
Почта: admin@domenika.biz
Группа ВК: https://vk.com/club148461698