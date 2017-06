bizneser Топ Мастер

Телекомоператор Verizon приобрел основной бизнес Yahoo! за $4,5 млрд



Американская интернет-компания Yahoo! сообщила о продаже своего операционного бизнеса крупному американскому телекоммуникационному оператору Verizon Communications Inc. Согласно пресс-релизу Yahoo!, компания завершила сделку по продаже своего операционного бизнеса. Сумма сделки составила $4,5 млрд. с учетом определенных корректировок до и после завершения сделки, как и предусмотрено в соглашении. По условиям договора, с 16 июня 2017 года компания Yahoo! будет носить название Altaba Inc.



Продав основной бизнес, Yahoo! оставила себе примерно 15% акций Alibaba Group Holding Limited, около 36% акций Yahoo Japan Corporation, денежные средства, их эквиваленты и рыночные долговые ценные бумаги. Помимо этого компании будет по-прежнему принадлежать Excalibur IP, которая владеет определенными патентными активами. Штаб-квартира компании теперь будет находится в Нью-Йорке.



Обыкновенные акции Yahoo!, которые ранее торговались на бирже Nasdaq под тикером “YHOO”, с 19 июня 2017 года начнут торговаться под тикером “AABA”.



Напомним, что год назад появилась информация о том, что Verizon приобретет операционный бизнес Yahoo! за $4,83 млрд. Однако в феврале нынешнего года сумму сделки была уменьшена по причине выявления факта о хакерской атаки на Yahoo! в 2013 году, в результате которой были похищены данные более 1 миллиарда пользователей.



Американская компания Yahoo! начала свою работу в 1994 году. Поисковик Yahoo! считается одним из самых популярных в мире.



Корпорация Verizon, в свою очередь, была создана в 2000 году, а ее штаб-квартира распложена в Нью-Йорке. Verizon специализируется на предоставлении услуг фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также занимается выпуском телефонных справочников.



