Osso VR привлек $2 миллиона для обучения хирургии с помощью VR

Osso VR, находящаяся в Пало-Альто (Калифорния, США) технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении платформы виртуальной реальности в целях хирургической подготовки, получила 2 миллиона долларов инвестиций. Раунд возглавила SignalFire при участии Anorak Ventures.
Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего развития технологий. Команда Osso VR в настоящее время основное внимание уделяет ортопедическому рынку, но планирует расширение по другим специальностям.
Под руководством ортопедического хирурга Гарварда и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктора Джастина Барада (соучредитель и генеральный директор) и Мэтта Ньюпорта (соучредитель и технический директор), имеющего 15-летний опыт работы в области профессиональной разработки игр (последнее место работы - Electronic Arts), компания Osso VR предоставляет хирургам учебную платформу, в которой реализованы реалистичные, с тактильным эффектом взаимодействия в условиях погружения. Обучающийся может выбирать и использовать инструменты с высокой степенью точности. Osso VR обеспечивает беспрецедентный уровень точности и реалистичности любой хирургической процедуры.
Устройство является независимой разработкой компании, однако оно совместимо с оборудованием Oculus Rift/Touch и HTC Vive.
Посредством аналитических панелей практиканты и администраторы могут получать информацию, касающуюся их успехов, а также индивидуальные наставления, что позволит им повысить свой уровень мастерства. В настоящее время компания активно работает с крупными производителями устройств.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru