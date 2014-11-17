Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,446 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Osso VR привлек $2 миллиона для обучения хирургии с помощью VR

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:52
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,896
Благодарностей: 1,054
УГ: 5
КП: 0.132
подарки
Osso VR привлек $2 миллиона для обучения хирургии с помощью VR

Osso VR, находящаяся в Пало-Альто (Калифорния, США) технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении платформы виртуальной реальности в целях хирургической подготовки, получила 2 миллиона долларов инвестиций. Раунд возглавила SignalFire при участии Anorak Ventures.

Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего развития технологий. Команда Osso VR в настоящее время основное внимание уделяет ортопедическому рынку, но планирует расширение по другим специальностям.


Под руководством ортопедического хирурга Гарварда и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктора Джастина Барада (соучредитель и генеральный директор) и Мэтта Ньюпорта (соучредитель и технический директор), имеющего 15-летний опыт работы в области профессиональной разработки игр (последнее место работы - Electronic Arts), компания Osso VR предоставляет хирургам учебную платформу, в которой реализованы реалистичные, с тактильным эффектом взаимодействия в условиях погружения. Обучающийся может выбирать и использовать инструменты с высокой степенью точности. Osso VR обеспечивает беспрецедентный уровень точности и реалистичности любой хирургической процедуры.


Устройство является независимой разработкой компании, однако оно совместимо с оборудованием Oculus Rift/Touch и HTC Vive.

Посредством аналитических панелей практиканты и администраторы могут получать информацию, касающуюся их успехов, а также индивидуальные наставления, что позволит им повысить свой уровень мастерства. В настоящее время компания активно работает с крупными производителями устройств.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
CrowdFlower привлек $20 млн для интеллектуальной платформы машинного обучения CashToday Горячие новости 0 13.06.2017 01:10
Стартап DataRobot привлек $54 млн для обучения AI предсказательной аналитике CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 28.03.2017 11:49
Lucy привлек $2.25 для обучения родителей уходу за ребенком inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.03.2017 22:14
Gamelearn привлек €2 миллиона для обучения сотрудников в игровой форме inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2017 21:49
Армянский стартап SoloLearn привлек $1,2 млн для обучения программированию CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 3 10.11.2016 12:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
sportarbs-верну 60%
От kosa в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bizneser
Nutrivend для автоматов cпортивного питания привлекла £650 тыс инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
ЦБ: отток капитала из России в 2016 г. - $15,4 млрд
От Анна Чернобай в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
Обама предлагает налог на нефть
От Мария Лимова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Доброго времени суток!
От angeles в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Anastas
turbo-forsage.com - turbo-forsage
От Anastas в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,446
Тем
474,309
Сообщений
11,749,767

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube