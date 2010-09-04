Amazon намерен приобрести корпоративный мессенджер Slack

По информации агентства Bloomberg, крупные технологические компании, в том числе и Amazon, направили свои предложения о покупке стартапа Slack, который развивает одноимённый корпоративный мессенджер.
Если же сделка состоится, то покупатель должен будет заплатить за Slack не менее $9 млрд. Однако один из источников агентства отмечает, что соглашение может быть не достигнуто и переговоры далее не продвинутся.
Ни представители Amazon, ни представители Slack не прокомментировали информацию о возможной сделке.
Последний раунд финансирования, состоявшийся в апреле 2016 года, принес Slack $200 млн. при оценке в $3,8 млрд. За весь период своего существования, с 2013 года, компания смогла привлечь примерно $540 млн.
В Slack утверждают, что ежедневно мессенджером пользуются 5 млн. человек. Причем, 1,5 млн. пользователей являются платными подписчиками.
За прошлый год компания заработала $150 млн.
В мае прошлого года издание TechCrunch сообщало, что корпорация Microsoft проявила интерес к покупке Slack. Тогда говорилась о том, что корпорация готова заплатить за стартап $8 млрд., но впоследствии оказалась от этой затеи.
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