profit.money - рефбэк до 150%

Всем привет!
Проект ProfitMoney обсуждается тут http://mmgp.ru/showthread.php?t=519866
Я предлагаю рефбэк до 150% на все ваши вклады. Что это значит:
В проекте интересная партнёрка, размер которой зависит только от вас
:
Цитата:
|
Реферальные бонусы составляют от 1% до 7%, и начисляются как с инвестиций, так и с реинвестиций рефералов 1 линии.
Размер реферального бонуса реферера зависит от активности конкретного реферала и увеличивается с каждой его новой инвестиции на 1%.
Таким образом, если реферал делает 7 инвестиций в течение месяца, то с 7 инвестиции и до конца календарного месяца лидер (реферер) получает реферальные бонусы по максимальной ставке в размере 7% с каждой будущей инвестиции и реинвестиции рефералов. Поэтому, чем раньше реферал сделает 7 инвестиции в течении месяца, тем больше спонсор получит реферальных бонусов.
Например, с 1 по 30 число месяца реферал стабильно производит инвестирование в систему, при этом спонсор получает в первый день 1% от суммы инвестирования реферала, во второй день 2%, в третий день 3% и так далее, вплоть до седьмого дня. С седьмого дня и до конца месяца спонсор будет получать уже по 7%. Со следующего месяца начнется все заново с 1% и будет расти до 7% при каждом инвестировании рефералом.
Я же на каждую вашу реф.комиссию буду добавлять по 0,5%, что в итоге получится:
- 1-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 1,5% или 150%
- 2-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 2,5% или 125%
- 3-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 3,5% или 116%
- 4-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 4,5% или 112,5%
- 5-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 5,5% или 110%
- 6-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 6,5% или 108%
- 7-я ваша инвестиция в месяце и все последующие в этом месяце - рефбэк 7,5% или 107%
В следующем месяце всё повторяется сначала, начиная с 1,5%.
Алгоритм действий:
1. Регистрируемся в проекте по ссылке в подписи. Можете уточнить у меня, есть ли вы в моих рефералах. И перед регистрацией лучше почистить куки.
2. После внесения депозита связываемся с мной в ЛС, телеграм, почте или скайп, предоставляем ваш логин и кошелёк, куда слать реф.комиссию (выплата на ту же ПС, откуда сделан депозит).
3. Отписываемся в теме о получении.
Рефбэк выплачиваю в течение 24 часов. Все последующие рефбэки буду слать автоматически при получении, сразу на кошелёк. От вас прошу только отписываться в теме.
По всем вопросам обращайтесь, проект достаточно интересный и довольно сложный (пока не разберёшься), есть много нюансов.
Всем удачных инвестиций!
Почта: investeiaf@gmail.com
Skype: skype:investeiaf?add
Telegram: https://t.me/investeiaf
VK: https://vk.com/investeiaf