Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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profit.money - рефбэк до 150%

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Старый Сегодня, 00:34
#1
Топ Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Воронеж
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 11,252
Благодарностей: 10,867
УГ: 20
КП: 0.347
подарки
profit.money - рефбэк до 150%
Всем привет!

Проект ProfitMoney обсуждается тут http://mmgp.ru/showthread.php?t=519866

Я предлагаю рефбэк до 150% на все ваши вклады. Что это значит:
В проекте интересная партнёрка, размер которой зависит только от вас:
Цитата:
Реферальные бонусы составляют от 1% до 7%, и начисляются как с инвестиций, так и с реинвестиций рефералов 1 линии.

Размер реферального бонуса реферера зависит от активности конкретного реферала и увеличивается с каждой его новой инвестиции на 1%.

Таким образом, если реферал делает 7 инвестиций в течение месяца, то с 7 инвестиции и до конца календарного месяца лидер (реферер) получает реферальные бонусы по максимальной ставке в размере 7% с каждой будущей инвестиции и реинвестиции рефералов. Поэтому, чем раньше реферал сделает 7 инвестиции в течении месяца, тем больше спонсор получит реферальных бонусов.

Например, с 1 по 30 число месяца реферал стабильно производит инвестирование в систему, при этом спонсор получает в первый день 1% от суммы инвестирования реферала, во второй день 2%, в третий день 3% и так далее, вплоть до седьмого дня. С седьмого дня и до конца месяца спонсор будет получать уже по 7%. Со следующего месяца начнется все заново с 1% и будет расти до 7% при каждом инвестировании рефералом.
Я же на каждую вашу реф.комиссию буду добавлять по 0,5%, что в итоге получится:
  • 1-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 1,5% или 150%
  • 2-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 2,5% или 125%
  • 3-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 3,5% или 116%
  • 4-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 4,5% или 112,5%
  • 5-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 5,5% или 110%
  • 6-я ваша инвестиция в месяце - рефбэк 6,5% или 108%
  • 7-я ваша инвестиция в месяце и все последующие в этом месяце - рефбэк 7,5% или 107%
В следующем месяце всё повторяется сначала, начиная с 1,5%.

Алгоритм действий:
1. Регистрируемся в проекте по ссылке в подписи. Можете уточнить у меня, есть ли вы в моих рефералах. И перед регистрацией лучше почистить куки.
2. После внесения депозита связываемся с мной в ЛС, телеграм, почте или скайп, предоставляем ваш логин и кошелёк, куда слать реф.комиссию (выплата на ту же ПС, откуда сделан депозит).
3. Отписываемся в теме о получении.

Рефбэк выплачиваю в течение 24 часов. Все последующие рефбэки буду слать автоматически при получении, сразу на кошелёк. От вас прошу только отписываться в теме.

По всем вопросам обращайтесь, проект достаточно интересный и довольно сложный (пока не разберёшься), есть много нюансов.

Всем удачных инвестиций!

Почта: investeiaf@gmail.com
Skype: skype:investeiaf?add
Telegram: https://t.me/investeiaf
VK: https://vk.com/investeiaf
__________________
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ProfitMoney - интересный проект: рефбэк до 150%
vagh на форуме  
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