tunderdim Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: BlackMagic Design Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.02.2009 Сообщений: 7,002 Благодарностей: 1,309 УГ: 0 КП: 0.329

Sub Trade Invest - subtrade.pro

Старт 12 мая 2017







Цитата: Компания Sub Trade Invest (STI), является одной из самых влиятельных немногочисленных

биржевых компаний, работающих с криптовалютой, занимающихся организацией пампов и дампов.

В компании целый штат опытных сотрудников: экономистов и статистов, трейдеров, аналитиков.

Для того, чтобы компания развивалась, получала еще больше прибыли и увеличила свое влияние

на рынок криптовалют, усилила свои позиции среди конкурентов, необходимо иметь большие

финансовые средства, то есть мы нуждаемся в инвестициях.

Частные инвестиции помогают нам, но и инвесторы, в свою очередь, имеют хорошую прибыль.

Доход наших клиентов будет зависеть только от инвестиционной программы, которую они выбрали. Планы:

Junior

30 дней 1.5% в день

Мин: $10 / Макс: $500



Optimal

45 дней 1.8% в день

Мин: $50 / Макс: $1000



Best

60 дней 2.0% в день

Мин: $100 / Макс: $5000



Планы для инвесторов использующих коды BTC-E

Junior

30 дней 2.0% в день

Мин: $10 / Макс: $500



Optimal

45 дней 2.3% в день

Мин: $50 / Макс: $1000



Best

60 дней 2.5% в день

Мин: $100 / Макс: $5000



Начисления по рабочим дням!

Работает с

PerfectMoney, Payeer, AdvCash;

BitCoin, LiteCoin, Dash, Ethereum, BTC-E



3 уровня рефпрограмм:

Партнерский бонус от вклада приглашенного инвестора 3%-2%-1%

Партнерский бонус от прибыли приглашенного инвестора 3%-2%-1%



SSL и DDOS защита:

Name Server: ERIC.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: CHLOE.NS.CLOUDFLARE.COM



Контакты проекта:

E-mail:

Skype: info.subtrade



Ознакомится и зарегистрироваться в проекте можно здесь



Date : 06/15/2017 16:34

To Account : U14880185

Amount : 50.00

Currency : USD

Batch : 179250372

Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 802, tunderdim.

Payment ID : 802 Я не админ проекта!Старт 12 мая 201730 дней 1.5% в деньМин: $10 / Макс: $50045 дней 1.8% в деньМин: $50 / Макс: $100060 дней 2.0% в деньМин: $100 / Макс: $500030 дней 2.0% в деньМин: $10 / Макс: $50045 дней 2.3% в деньМин: $50 / Макс: $100060 дней 2.5% в деньМин: $100 / Макс: $5000Работает сPerfectMoney, Payeer, AdvCash;BitCoin, LiteCoin, Dash, Ethereum, BTC-E3 уровня рефпрограмм:Партнерский бонус от вклада приглашенного инвестора 3%-2%-1%Партнерский бонус от прибыли приглашенного инвестора 3%-2%-1%SSL и DDOS защита:Name Server: ERIC.NS.CLOUDFLARE.COMName Server: CHLOE.NS.CLOUDFLARE.COMКонтакты проекта:E-mail: info@subtrade.pro Skype: info.subtradeDate : 06/15/2017 16:34To Account : U14880185Amount : 50.00Currency : USDBatch : 179250372Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 802, tunderdim.Payment ID : 802