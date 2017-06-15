Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,441 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Sub Trade Invest - subtrade.pro

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:37
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: BlackMagic Design
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 7,002
Благодарностей: 1,309
УГ: 0
КП: 0.329
Sub Trade Invest - subtrade.pro
Я не админ проекта!
Старт 12 мая 2017



Цитата:
Компания Sub Trade Invest (STI), является одной из самых влиятельных немногочисленных
биржевых компаний, работающих с криптовалютой, занимающихся организацией пампов и дампов.
В компании целый штат опытных сотрудников: экономистов и статистов, трейдеров, аналитиков.
Для того, чтобы компания развивалась, получала еще больше прибыли и увеличила свое влияние
на рынок криптовалют, усилила свои позиции среди конкурентов, необходимо иметь большие
финансовые средства, то есть мы нуждаемся в инвестициях.
Частные инвестиции помогают нам, но и инвесторы, в свою очередь, имеют хорошую прибыль.
Доход наших клиентов будет зависеть только от инвестиционной программы, которую они выбрали.
Планы:
Junior
30 дней 1.5% в день
Мин: $10 / Макс: $500

Optimal
45 дней 1.8% в день
Мин: $50 / Макс: $1000

Best
60 дней 2.0% в день
Мин: $100 / Макс: $5000

Планы для инвесторов использующих коды BTC-E
Junior
30 дней 2.0% в день
Мин: $10 / Макс: $500

Optimal
45 дней 2.3% в день
Мин: $50 / Макс: $1000

Best
60 дней 2.5% в день
Мин: $100 / Макс: $5000

Начисления по рабочим дням!
Работает с
PerfectMoney, Payeer, AdvCash;
BitCoin, LiteCoin, Dash, Ethereum, BTC-E

3 уровня рефпрограмм:
Партнерский бонус от вклада приглашенного инвестора 3%-2%-1%
Партнерский бонус от прибыли приглашенного инвестора 3%-2%-1%

SSL и DDOS защита:
Name Server: ERIC.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: CHLOE.NS.CLOUDFLARE.COM

Контакты проекта:
E-mail: info@subtrade.pro
Skype: info.subtrade

Ознакомится и зарегистрироваться в проекте можно здесь

Date : 06/15/2017 16:34
To Account : U14880185
Amount : 50.00
Currency : USD
Batch : 179250372
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 802, tunderdim.
Payment ID : 802
tunderdim вне форума  
Старый Вчера, 23:50
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,799
Благодарностей: 6,025
УГ: 71
КП: 0.390
подарки
Re: Sub Trade Invest - subtrade.pro
А ни чего что ему уже 35 дней Или как конине - чем дольше тем лучше
__________________
BITPALAS LTD - 10% в день
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 00:22
#3
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Красногорск,Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 301
Благодарностей: 56
УГ: 5
КП: 0.000
Re: Sub Trade Invest - subtrade.pro
Цитата:
Сообщение от tunderdim Посмотреть сообщение
Старт 12 мая 2017
Где он был ?????
Как он остался не заметным до Июня ?
vsvasvs на форуме  
Старый Сегодня, 00:24
#4
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 583
Благодарностей: 154
УГ: 13
КП: 0.000
Re: Sub Trade Invest - subtrade.pro
Реальный старт проекта

13/06/2017 14:12 (2 Дней)
__________________
Telegram - подписывайся
Лучшая группа ВК на хайп тему
Чат для моих партнеров
ПОКРЫВАЮ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ ДО БУ
Sonikov на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Invest Trade - invest-trade.su all-hyips Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 129 30.06.2016 23:23
Trade Invest - trade-invest.biz all-hyips Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 414 21.02.2014 22:27
Invest Trade www.invest-trade.info galaxer Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 12 24.09.2007 07:21
Trade Invest - www.trade-invest.net soad Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 5 13.07.2007 09:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Naale
SafeInvest - safeinvest.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Во Львове откроют отель крупнейшей мировой сети
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар O.Andru
ВЭБ предвидит в 2015 году падение ВВП России на 4,7%
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар shiburshunchik
Finfex - finfex.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар valery5599
Турецкая лира резко упала
От valery5599 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар krasnodonec
Ввод wmr/Вывод wmu постоянно с доплатой
От krasnodonec в разделе «Ввод и Вывод валюты»
.     
Пользователей
413,441
Тем
474,292
Сообщений
11,749,522

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube