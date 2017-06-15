Sub Trade Invest - subtrade.pro

Я не админ проекта!
Старт 12 мая 2017
Планы:
Junior
Цитата:
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Компания Sub Trade Invest (STI), является одной из самых влиятельных немногочисленных
биржевых компаний, работающих с криптовалютой, занимающихся организацией пампов и дампов.
В компании целый штат опытных сотрудников: экономистов и статистов, трейдеров, аналитиков.
Для того, чтобы компания развивалась, получала еще больше прибыли и увеличила свое влияние
на рынок криптовалют, усилила свои позиции среди конкурентов, необходимо иметь большие
финансовые средства, то есть мы нуждаемся в инвестициях.
Частные инвестиции помогают нам, но и инвесторы, в свою очередь, имеют хорошую прибыль.
Доход наших клиентов будет зависеть только от инвестиционной программы, которую они выбрали.
30 дней 1.5% в день
Мин: $10 / Макс: $500
Optimal
45 дней 1.8% в день
Мин: $50 / Макс: $1000
Best
60 дней 2.0% в день
Мин: $100 / Макс: $5000
Планы для инвесторов использующих коды BTC-E
Junior
30 дней 2.0% в день
Мин: $10 / Макс: $500
Optimal
45 дней 2.3% в день
Мин: $50 / Макс: $1000
Best
60 дней 2.5% в день
Мин: $100 / Макс: $5000
Начисления по рабочим дням!
Работает с
PerfectMoney, Payeer, AdvCash;
BitCoin, LiteCoin, Dash, Ethereum, BTC-E
3 уровня рефпрограмм:
Партнерский бонус от вклада приглашенного инвестора 3%-2%-1%
Партнерский бонус от прибыли приглашенного инвестора 3%-2%-1%
SSL и DDOS защита:
Name Server: ERIC.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: CHLOE.NS.CLOUDFLARE.COM
Контакты проекта:
E-mail: info@subtrade.pro
Skype: info.subtrade
Ознакомится и зарегистрироваться в проекте можно здесь
Date : 06/15/2017 16:34
To Account : U14880185
Amount : 50.00
Currency : USD
Batch : 179250372
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 802, tunderdim.
Payment ID : 802