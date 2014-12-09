В самой богатой стране ОПЕК закончилась валюта



В одной из самых богатых стран мира закончились доллары. Катар занимает четвертое место по размеру ВВП на душу населения. Нефтедоллары сделали Катар самой богатой нефтяной державой. По показателю ВВП на душу населения Катар опережает США и уступает только трем государствам: маленькому Люксембургу, банковскому королю - Швейцарии и Норвегии. Катар вдвое опережает Саудовскую Аравию и в 20 раз Россию. Я думаю вы представляете насколько богат Катар.



Чтобы ни у кого не возникло сомнений в богатстве Катара, размер золотовалютных резервов страны составляет 250% от ВВП - 35 миллиардов долларов, а стабилизационный фонд Катара составляет 350 миллиардов долларов.



В общем деньги в Катаре есть, и их много, так же есть много золота. Но нет наличных долларов, так как все их запасы кончились.



Паника, насколько знакомо русским это слово. Мы знаем, что паника может обрушить любой банк, любую систему. На сей раз на прочность Катар решили проверить трудовые мигранты. Дело в том, что в Катаре одни из самых высоких в мире социальных пособий. И многие коренные жители Катара не работают, по крайней мере не идут на простую и не сильно высокооплачиваемую работу. За них трудятся мигранты, которые приезжают из соседних стран в поисках работы, но которые не обладают правами и льготами граждан. Каждый месяц мигранты шлют на свою родину доллары. И когда правительство Саудовской Аравии, ОАЭ и еще 9 государств объявило байкот маленькой нефтяной стране, трудовые мигранты, которых очень много для такого маленького государства и которые получают достаточно высокую заработную плату, тут же побежали в обменные пункты менять местную валюту риал на доллары. Очень быстро запасы валюты в обменных пунктах закончились, а новых из-за экономической блокады нет. Что вызвало еще большую панику, особенно со стороны мигрантов, ведь им надо деньги на родину посылать и местная валюта им не нужна.



Впервые с 1994 года национальный банк не смог удержать курс местной валюты в пределах установленного коридора.



И хотя все знают, что Катар очень богатая страна и денег у нее много, реальных де нег не хвавтает даже для мигрантов.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/valyuty...uta-1002096773 В одной из самых богатых стран мира закончились доллары. Катар занимает четвертое место по размеру ВВП на душу населения. Нефтедоллары сделали Катар самой богатой нефтяной державой. По показателю ВВП на душу населения Катар опережает США и уступает только трем государствам: маленькому Люксембургу, банковскому королю - Швейцарии и Норвегии. Катар вдвое опережает Саудовскую Аравию и в 20 раз Россию. Я думаю вы представляете насколько богат Катар.Чтобы ни у кого не возникло сомнений в богатстве Катара, размер золотовалютных резервов страны составляет 250% от ВВП - 35 миллиардов долларов, а стабилизационный фонд Катара составляет 350 миллиардов долларов.В общем деньги в Катаре есть, и их много, так же есть много золота. Но нет наличных долларов, так как все их запасы кончились.Паника, насколько знакомо русским это слово. Мы знаем, что паника может обрушить любой банк, любую систему. На сей раз на прочность Катар решили проверить трудовые мигранты. Дело в том, что в Катаре одни из самых высоких в мире социальных пособий. И многие коренные жители Катара не работают, по крайней мере не идут на простую и не сильно высокооплачиваемую работу. За них трудятся мигранты, которые приезжают из соседних стран в поисках работы, но которые не обладают правами и льготами граждан. Каждый месяц мигранты шлют на свою родину доллары. И когда правительство Саудовской Аравии, ОАЭ и еще 9 государств объявило байкот маленькой нефтяной стране, трудовые мигранты, которых очень много для такого маленького государства и которые получают достаточно высокую заработную плату, тут же побежали в обменные пункты менять местную валюту риал на доллары. Очень быстро запасы валюты в обменных пунктах закончились, а новых из-за экономической блокады нет. Что вызвало еще большую панику, особенно со стороны мигрантов, ведь им надо деньги на родину посылать и местная валюта им не нужна.Впервые с 1994 года национальный банк не смог удержать курс местной валюты в пределах установленного коридора.И хотя все знают, что Катар очень богатая страна и денег у нее много, реальных де нег не хвавтает даже для мигрантов.Специально для mmgp.ruПо материалам

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