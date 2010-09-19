Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,441 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Conviva привлекла $40 млн для своего интеллектуального сервиса видеоаналитики

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:22
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,055
Благодарностей: 815
УГ: 3
КП: 0.169
подарки
Conviva привлекла $40 млн для своего интеллектуального сервиса видеоаналитики


Поскольку все больше поставщиков видеороликов находят аудиторию напрямую через приложения в Интернете и благодаря платным телевизионным пакетам, мы видим, как появляется больше аналитических инструментов, позволяющих оценить, как эти видео доставлены, и кто их смотрит. Компания Conviva, которая разработала набор алгоритмов, основанных на машинном обучении, сегодня объявила о привлечении $40 млн. от стратегических инвесторов, чтобы продолжать развивать свою платформу и бизнес. Среди данных инвесторов присутствуют австралийский суверенный фонд Future Fund, NEA, Foundation Capital и Time Warner Investments.

Conviva не раскрывает свою оценочную стоимость, но источник близкий к компании, сообщил, что она составляет около 300 миллионов долларов. С учетом сегодняшнего финансирования, Conviva привлекла в общей сложности $121 млн. инвестиций.

Компания Conviva существует с 2006 года. Первоначально она называлась Rinera и в свое время активно занималась созданием различных видеосервисов, работавших в режиме реального времени.

Подобная длительная работа предоставила компании впечатляющий список клиентов и огромный набор данных, из которых получилось создать уникальную систему искусственного интеллекта, обеспечивающую аналитическую часть деятельности. Компания заявляет, что сейчас ее программные датчики развернуты в 2,5 млрд. устройств по всему миру, измеряя более 1 миллиарда потоковых минут ежедневного премиального видеоконтента. Среди ее клиентов присутствуют такие известные компании, как HBO, Sky, Turner и многие другие.



Ее развитию также способствовал и стремительный рост популярности потокового видео: Conviva заявила, что она увидела 80-процентный рост просмотренного видео в 2016 году, а в 2017 году этот показатель уже будет составлять более 150 процентов. Поскольку, по прогнозам экспертов, к 2021 году рынок OTT-видео достигнет 60 миллиардов долларов, аналитика от Conviva окажется еще более востребованной.

По крайней мере, это тот аспект бизнеса, который подпитывает текущий инвестиционный раунд и уверенность в будущем компании:

”Мы постоянно росли быстрее, чем общий рынок, и поэтому смогли разработать сильную и устойчивую бизнес-модель“, – комментирует доктор Чжан, также являющийся генеральным директором Conviva. ”Мы рады данному финансированию, которое позволит ускорить разработку новых продуктов и глобальную экспансию, а также улучшить наши технологии и закрепить за собой лидерство на рынке видеоаналитики“.



Деятельность Conviva основана на технологиях глубокого машинного обучения и науке о данных. В частности, это включают в себя идентификацию, сопоставление, упорядочивание и очистку видеоданных, чтобы выяснить, когда, например, видео плохо буферизируется, или когда люди отключают потоковое видео (чтобы объяснить, почему они это сделали). Conviva заявляет, что она все это выполняет в режиме реального времени. Компания планирует расширить свою платформу, чтобы охватить еще больше аналитических данных.



”NEA поддерживает команду Conviva с начала ее работы, и мы рады видеть, что компания активно развивается и добивается таких больших успехов“, – заявил Пит Сонсини, генеральный партнер и глава NEA. ”Поскольку люди потребляют все больше видеоконтента, компания сможет и дальше активно развиваться, и мы считаем, что Conviva станет основным аналитическим сервисом для следующего поколения телевидения“.

На сегодняшний день компания Conviva в основном работает в США и Европе, но благодаря текущему раунду она планирует расширить свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Латинской Америки.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/15/co...d-around-300m/

https://text.ru/antiplagiat/5942dbc7c7b4e
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Clustree привлек $7,9 млн для интеллектуального сервиса по развитию карьеры CashToday Горячие новости 0 06.06.2017 19:01
Modernizing Medicine привлекла $231 млн для развития своего сервиса телемедицины CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.05.2017 03:12
SafeGraph привлекла $16 млн для своего уникального сервиса предсказательной аналитики CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.04.2017 17:05
CLEAR привлекла $15 млн для расширения своего сервиса биометрической идентификации CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.04.2017 02:29
Agent Video Intelligence, которая работает в сфере видеоаналитики, привлекла $4,3 млн kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.11.2016 18:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sulahit
ПАММ-счет rhino:5005226 (Panteon-Finance)
От Sulahit в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар mark78
Переводы Western Union набрали обороты, став партнером крупного украинского банка
От mark78 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар OPLOTT
Как работает альтернативная валюта в Греции
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Infolist
Дополнение в "Правила создания новых тем"
От Infolist в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Волк с Уолл Стрит - wolf-ws.com
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Работа для веб мастеров
От aleksey0005 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
413,441
Тем
474,292
Сообщений
11,749,522

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube