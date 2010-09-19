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Conviva привлекла $40 млн для своего интеллектуального сервиса видеоаналитики



Поскольку все больше поставщиков видеороликов находят аудиторию напрямую через приложения в Интернете и благодаря платным телевизионным пакетам, мы видим, как появляется больше аналитических инструментов, позволяющих оценить, как эти видео доставлены, и кто их смотрит. Компания Conviva, которая разработала набор алгоритмов, основанных на машинном обучении, сегодня объявила о привлечении $40 млн. от стратегических инвесторов, чтобы продолжать развивать свою платформу и бизнес. Среди данных инвесторов присутствуют австралийский суверенный фонд Future Fund, NEA, Foundation Capital и Time Warner Investments.



Conviva не раскрывает свою оценочную стоимость, но источник близкий к компании, сообщил, что она составляет около 300 миллионов долларов. С учетом сегодняшнего финансирования, Conviva привлекла в общей сложности $121 млн. инвестиций.



Компания Conviva существует с 2006 года. Первоначально она называлась Rinera и в свое время активно занималась созданием различных видеосервисов, работавших в режиме реального времени.



Подобная длительная работа предоставила компании впечатляющий список клиентов и огромный набор данных, из которых получилось создать уникальную систему искусственного интеллекта, обеспечивающую аналитическую часть деятельности. Компания заявляет, что сейчас ее программные датчики развернуты в 2,5 млрд. устройств по всему миру, измеряя более 1 миллиарда потоковых минут ежедневного премиального видеоконтента. Среди ее клиентов присутствуют такие известные компании, как HBO, Sky, Turner и многие другие.







Ее развитию также способствовал и стремительный рост популярности потокового видео: Conviva заявила, что она увидела 80-процентный рост просмотренного видео в 2016 году, а в 2017 году этот показатель уже будет составлять более 150 процентов. Поскольку, по прогнозам экспертов, к 2021 году рынок OTT-видео достигнет 60 миллиардов долларов, аналитика от Conviva окажется еще более востребованной.



По крайней мере, это тот аспект бизнеса, который подпитывает текущий инвестиционный раунд и уверенность в будущем компании:



”Мы постоянно росли быстрее, чем общий рынок, и поэтому смогли разработать сильную и устойчивую бизнес-модель“, – комментирует доктор Чжан, также являющийся генеральным директором Conviva. ”Мы рады данному финансированию, которое позволит ускорить разработку новых продуктов и глобальную экспансию, а также улучшить наши технологии и закрепить за собой лидерство на рынке видеоаналитики“.







Деятельность Conviva основана на технологиях глубокого машинного обучения и науке о данных. В частности, это включают в себя идентификацию, сопоставление, упорядочивание и очистку видеоданных, чтобы выяснить, когда, например, видео плохо буферизируется, или когда люди отключают потоковое видео (чтобы объяснить, почему они это сделали). Conviva заявляет, что она все это выполняет в режиме реального времени. Компания планирует расширить свою платформу, чтобы охватить еще больше аналитических данных.







”NEA поддерживает команду Conviva с начала ее работы, и мы рады видеть, что компания активно развивается и добивается таких больших успехов“, – заявил Пит Сонсини, генеральный партнер и глава NEA. ”Поскольку люди потребляют все больше видеоконтента, компания сможет и дальше активно развиваться, и мы считаем, что Conviva станет основным аналитическим сервисом для следующего поколения телевидения“.



На сегодняшний день компания Conviva в основном работает в США и Европе, но благодаря текущему раунду она планирует расширить свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Латинской Америки.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/15/co...d-around-300m/



https://text.ru/antiplagiat/5942dbc7c7b4e Поскольку все больше поставщиков видеороликов находят аудиторию напрямую через приложения в Интернете и благодаря платным телевизионным пакетам, мы видим, как появляется больше аналитических инструментов, позволяющих оценить, как эти видео доставлены, и кто их смотрит. Компания Conviva, которая разработала набор алгоритмов, основанных на машинном обучении, сегодня объявила о привлечении $40 млн. от стратегических инвесторов, чтобы продолжать развивать свою платформу и бизнес. Среди данных инвесторов присутствуют австралийский суверенный фонд Future Fund, NEA, Foundation Capital и Time Warner Investments.Conviva не раскрывает свою оценочную стоимость, но источник близкий к компании, сообщил, что она составляет около 300 миллионов долларов. С учетом сегодняшнего финансирования, Conviva привлекла в общей сложности $121 млн. инвестиций.Компания Conviva существует с 2006 года. Первоначально она называлась Rinera и в свое время активно занималась созданием различных видеосервисов, работавших в режиме реального времени.Подобная длительная работа предоставила компании впечатляющий список клиентов и огромный набор данных, из которых получилось создать уникальную систему искусственного интеллекта, обеспечивающую аналитическую часть деятельности. Компания заявляет, что сейчас ее программные датчики развернуты в 2,5 млрд. устройств по всему миру, измеряя более 1 миллиарда потоковых минут ежедневного премиального видеоконтента. Среди ее клиентов присутствуют такие известные компании, как HBO, Sky, Turner и многие другие.Ее развитию также способствовал и стремительный рост популярности потокового видео: Conviva заявила, что она увидела 80-процентный рост просмотренного видео в 2016 году, а в 2017 году этот показатель уже будет составлять более 150 процентов. Поскольку, по прогнозам экспертов, к 2021 году рынок OTT-видео достигнет 60 миллиардов долларов, аналитика от Conviva окажется еще более востребованной.По крайней мере, это тот аспект бизнеса, который подпитывает текущий инвестиционный раунд и уверенность в будущем компании:”Мы постоянно росли быстрее, чем общий рынок, и поэтому смогли разработать сильную и устойчивую бизнес-модель“, – комментирует доктор Чжан, также являющийся генеральным директором Conviva. ”Мы рады данному финансированию, которое позволит ускорить разработку новых продуктов и глобальную экспансию, а также улучшить наши технологии и закрепить за собой лидерство на рынке видеоаналитики“.Деятельность Conviva основана на технологиях глубокого машинного обучения и науке о данных. В частности, это включают в себя идентификацию, сопоставление, упорядочивание и очистку видеоданных, чтобы выяснить, когда, например, видео плохо буферизируется, или когда люди отключают потоковое видео (чтобы объяснить, почему они это сделали). Conviva заявляет, что она все это выполняет в режиме реального времени. Компания планирует расширить свою платформу, чтобы охватить еще больше аналитических данных.”NEA поддерживает команду Conviva с начала ее работы, и мы рады видеть, что компания активно развивается и добивается таких больших успехов“, – заявил Пит Сонсини, генеральный партнер и глава NEA. ”Поскольку люди потребляют все больше видеоконтента, компания сможет и дальше активно развиваться, и мы считаем, что Conviva станет основным аналитическим сервисом для следующего поколения телевидения“.На сегодняшний день компания Conviva в основном работает в США и Европе, но благодаря текущему раунду она планирует расширить свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Латинской Америки.