Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,441 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bowery Farming привлекла $20 млн для своей «пост-органической» вертикальной фермы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:12
#1
Любитель
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.055
подарки
Bowery Farming привлекла $20 млн для своей «пост-органической» вертикальной фермы


Фермерство в помещении идет от фантазии к реальности, Bowery Farming привлекла $20 млн для своей «пост-органической» вертикальной фермы, инвесторами выступили General Catalyst, GGV Capital и GV (ранее Google Ventures), более известны, о своих ставках по технологиям, чем по сельскому хозяйству.


«Мы считаем, что отрасль более или менее близка к точке перегиба, - говорит управляющий партнер GGV, Ханс Тунг. «Это уже не просто теория пирога в небе. В ближайшие пять лет он сможет масштабироваться ».


Ферма в помещении (её ещё называют внутренняя ферма) опирается на проприетарное компьютерное программное обеспечение, светодиодное освещение и робототехнику для выращивания листовой зелени без пестицидов и использованием на 95% меньше воды, чем традиционное сельское хозяйство. Располагающие в близи больших городов, ферми в помещении, такие как Bowery, также могут сократить транспортные расходы.И контролируя внутреннюю среду, Bowery может производить свою зелень круглый год. Результат: Bowery может производить в 100 раз больше зелени, чем традиционная открытая ферма, при одинаковом размере.



«Мы - технологическая компания, которая думает о будущем еды», - говорит соучредитель и генеральный директор Bowery, Ирвинг Файн.

Когда глобальное население растет с головокружительной скоростью, наблюдается тенденция к сокращению сельскохозяйственных угодий и все большее число людей, перемещающихся в городские районы, идея создания вертикальных ферм в городах, которые будут производить еду более эффективно, давно уже являлась мечтой. Диксон Доспоммиер, почетный профессор биологии в Колумбийском университете, давно обнародовал эту идею. Но только недавно технологические достижения как в аналитике данных, так и в светодиодном освещении позволили сделать такой подход в масштабе.



37-летний Ирвинг Файн, который начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира в Citigroup, в октябре 2014 года объединился с Дэвидом Голдом, ранее сотрудничавшим с LeapPay, и Брайаном Фалтером, работавшим инженером-механиком в автомобильном производстве. Они начали смотреть на то, как технологии могут способствовать улучшению сельского хозяйство. «Промышленное земледелие не является устойчивым, - говорит Файн. «Я стал очень одержим тем, как вы предоставляете свежие продукты для этих городских условий таким образом, чтобы они были более устойчивыми и эффективными».


Bowery получил свое первое финансирование от Lerer Hippeau Ventures, First Round Capital, Box Group, генерального директора Blue Apron Мэтта Зальцберга и шеф-повара Тома Коликкио, чьи рестораны Craft и Fowler & Wells имеют зелень Bowery в меню. Компания попыталась выращивать 100 различных культур в своей ферме (находится в городке Керней) и в настоящее время компания продает шесть сортов листовой зелени, включая салат-латук и детскую капусту, на рынки Whole Foods and Foragers. Ценообразование похоже на органику, на 3,99 долл. США за контейнер с 5 унциями.


Bowery - не единственный, кто пытается делать вертикальное сельское хозяйство в масштабе. Конкуренты, в том числе AeroFarms и Plenty United, которые также занимаются сельским хозяйством в помещениях, способные производить миллионы фунтов зелени. AeroFarms собрал более 100 млн долларов для своих внутренних ферм, в то время как Plenty United считает миллиардеров Джеффа Безоса и Эрика Шмидта среди своих сторонников.

Технологические достижения от аналитики данных до робототехники позволили вертикальным фермерам превратить старые склады в новые, сельскохозяйственные. Компания Bowery Farming использует собственное ПО BoweryOS для анализа миллионов точек данных, которые могут повлиять на скорость роста или аромат растения. Между тем, все внутренние фермы выиграли от достижений в области светодиодного освещения, которые могут имитировать естественный солнечный свет. Потребители фермы использовали светодиодные светильники для выращивания своих растений, но использование светодиодного освещения для промышленного земледелия стало возможным только по мере снижения стоимости. «Фундаментальное изменение - это то, что произошло в светодиодном освещении», - говорит Файн. «Стоимость светильников упала более чем на 85%, а эффективность светильников удвоилась, поэтому то, что было возможно только в лабораториях, стало возможным коммерчески жизнеспособным способом. Без этой тенденции мы бы этого не сделали ».

Файн говорит, что c новым финансированием Bowery планирует нанять больше людей (в настоящее время их всего 12 сотрудников), создать дополнительные фермы и выйти за рамки листовой зелени и выращивать другие растения во внутренних фермах. В долгосрочной перспективе большие возможности могут быть еще более отдаленными, в Китае и других странах с формирующимся рынком, где население массовое, а продовольственная безопасность - горячая тема,- «Это будет за пределами США на другие развивающиеся рынки. Это определенно необходимо».

Перевод специально для mmgp.ru
Jeff Jeff вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SaveMoneyCutCarbon привлекла £2.2 млн для расширения своей деятельности Jeff Jeff Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.05.2017 08:15
CrossLend привлекла инвестиции для своей платформы кредитования inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.04.2017 21:07
SolarisBank привлекла $28 млн для расширения своей европейской финтех-платформы CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.03.2017 22:59
Bowery привлек $7,5 млн, чтобы выращивать в 100 раз больше зелени, чем обычные фермы CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.02.2017 10:48
Idea Drop привлекла €1.17 миллиона для своей краудсорсинговой платформы inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.01.2017 02:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Дешевые лэптопы замедлили падение рынка ПК
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Заработок от 10$ и более
От North в разделе «Покер»
Аватар Monetary Revolution
Чего вы боитесь больше всего на свете?
От Monetary Revolution в разделе «Курилка»
Аватар kislov
Добыча криптовалюты: способы, оборудование и программы для майнинга
От kislov в разделе «Майнинг (mining)»
Аватар TheGOLDskull
vastbenefit - vastbenefit.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Yurik84
SWBlife.com (SWBworld.com) - System Web Business
От Yurik84 в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
413,441
Тем
474,292
Сообщений
11,749,522

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube