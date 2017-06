Jeff Jeff Любитель

Bowery Farming привлекла $20 млн для своей «пост-органической» вертикальной фермы



Фермерство в помещении идет от фантазии к реальности, Bowery Farming привлекла $20 млн для своей «пост-органической» вертикальной фермы, инвесторами выступили General Catalyst, GGV Capital и GV (ранее Google Ventures), более известны, о своих ставках по технологиям, чем по сельскому хозяйству.





«Мы считаем, что отрасль более или менее близка к точке перегиба, - говорит управляющий партнер GGV, Ханс Тунг. «Это уже не просто теория пирога в небе. В ближайшие пять лет он сможет масштабироваться ».





Ферма в помещении (её ещё называют внутренняя ферма) опирается на проприетарное компьютерное программное обеспечение, светодиодное освещение и робототехнику для выращивания листовой зелени без пестицидов и использованием на 95% меньше воды, чем традиционное сельское хозяйство. Располагающие в близи больших городов, ферми в помещении, такие как Bowery, также могут сократить транспортные расходы.И контролируя внутреннюю среду, Bowery может производить свою зелень круглый год. Результат: Bowery может производить в 100 раз больше зелени, чем традиционная открытая ферма, при одинаковом размере.







«Мы - технологическая компания, которая думает о будущем еды», - говорит соучредитель и генеральный директор Bowery, Ирвинг Файн.



Когда глобальное население растет с головокружительной скоростью, наблюдается тенденция к сокращению сельскохозяйственных угодий и все большее число людей, перемещающихся в городские районы, идея создания вертикальных ферм в городах, которые будут производить еду более эффективно, давно уже являлась мечтой. Диксон Доспоммиер, почетный профессор биологии в Колумбийском университете, давно обнародовал эту идею. Но только недавно технологические достижения как в аналитике данных, так и в светодиодном освещении позволили сделать такой подход в масштабе.







37-летний Ирвинг Файн, который начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира в Citigroup, в октябре 2014 года объединился с Дэвидом Голдом, ранее сотрудничавшим с LeapPay, и Брайаном Фалтером, работавшим инженером-механиком в автомобильном производстве. Они начали смотреть на то, как технологии могут способствовать улучшению сельского хозяйство. «Промышленное земледелие не является устойчивым, - говорит Файн. «Я стал очень одержим тем, как вы предоставляете свежие продукты для этих городских условий таким образом, чтобы они были более устойчивыми и эффективными».





Bowery получил свое первое финансирование от Lerer Hippeau Ventures, First Round Capital, Box Group, генерального директора Blue Apron Мэтта Зальцберга и шеф-повара Тома Коликкио, чьи рестораны Craft и Fowler & Wells имеют зелень Bowery в меню. Компания попыталась выращивать 100 различных культур в своей ферме (находится в городке Керней) и в настоящее время компания продает шесть сортов листовой зелени, включая салат-латук и детскую капусту, на рынки Whole Foods and Foragers. Ценообразование похоже на органику, на 3,99 долл. США за контейнер с 5 унциями.





Bowery - не единственный, кто пытается делать вертикальное сельское хозяйство в масштабе. Конкуренты, в том числе AeroFarms и Plenty United, которые также занимаются сельским хозяйством в помещениях, способные производить миллионы фунтов зелени. AeroFarms собрал более 100 млн долларов для своих внутренних ферм, в то время как Plenty United считает миллиардеров Джеффа Безоса и Эрика Шмидта среди своих сторонников.



Технологические достижения от аналитики данных до робототехники позволили вертикальным фермерам превратить старые склады в новые, сельскохозяйственные. Компания Bowery Farming использует собственное ПО BoweryOS для анализа миллионов точек данных, которые могут повлиять на скорость роста или аромат растения. Между тем, все внутренние фермы выиграли от достижений в области светодиодного освещения, которые могут имитировать естественный солнечный свет. Потребители фермы использовали светодиодные светильники для выращивания своих растений, но использование светодиодного освещения для промышленного земледелия стало возможным только по мере снижения стоимости. «Фундаментальное изменение - это то, что произошло в светодиодном освещении», - говорит Файн. «Стоимость светильников упала более чем на 85%, а эффективность светильников удвоилась, поэтому то, что было возможно только в лабораториях, стало возможным коммерчески жизнеспособным способом. Без этой тенденции мы бы этого не сделали ».



Файн говорит, что c новым финансированием Bowery планирует нанять больше людей (в настоящее время их всего 12 сотрудников), создать дополнительные фермы и выйти за рамки листовой зелени и выращивать другие растения во внутренних фермах. В долгосрочной перспективе большие возможности могут быть еще более отдаленными, в Китае и других странах с формирующимся рынком, где население массовое, а продовольственная безопасность - горячая тема,- «Это будет за пределами США на другие развивающиеся рынки. Это определенно необходимо».



