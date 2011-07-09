vivara.cc - Vivara

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Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 15.06.2017 в 19-00 по МСК
О проекте:
Становление и развитие нашей компании началась в 2006 году. Тогда мы, будучи молодой компанией, начали разрабатывать программу вложения инвестиций в альтернативную энергетику. В наших планах заключалось финансирование проектов по повышению энергоэффективности и развитию альтернативной энергетики, использованию возобновляемой энергии. Сейчас мы имеем 10 летний опыт работы с инвестированием в альтернативную энергетику и можем с уверенностью сказать, что за этим стоит будущее.
Мы собрали отличную команду, их работа заключается в поиске лучших компаний по созданию альтернативной энергии. Современное использование замещающих инновационных энергоресурсов и источников энергии по мере исчерпания традиционных ископаемых энергоресурсов отмечена в качестве одного из важнейших принципов реализации энергетической системы всего мира. Возобновляемые источники энергии включают в себя солнечную и ветряную энергетику, геотермальную и малую гидроэнергетику: малые ГЭС, а также приливные электростанции. Поиски альтернативных источников энергии волнуют и предпринимателей, и обычных людей, особенно если учесть, что нефть дешевеет, а цены для потребителей энергии только растут.
Сейчас спустя 10 лет мы запускаем новый проект и приглашаем Вас принять участие в его развитии. Ваши вклады помогут нам в развитии проекта, а также принесут Вам дополнительный доход. Вам не нужно обладать особыми знаниями, чтобы получать хорошую прибыль от Ваших вложений, наши специалисты сделают это за Вас! Всё что Вам нужно это пройти простую регистрацию на нашем сайте и сделать осознанный вклад в Вашу финансовую независимость!
Маркетинг:
Инвестиционный план:
Вклады: 100-1000 руб
Начисление: 150% через 24 часа
Количество открываемых вкладов не ограничено, но общая сумма не более 1000 руб
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect money, Qiwi, Яндекс деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 8%-3%-1% от вклада
Контакты администрации:
Почта: admin@vivara.cc
Группа вк: https://vk.com/vivara_cc
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете vivara.cc:
Обзор vivara.cc - фаст, который платит 150% за 24 часа! Страховка 50$
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