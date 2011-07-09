Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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vivara.cc - Vivara

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:32
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,580
Благодарностей: 1,004
УГ: 217
КП: 0.109
подарки
vivara.cc - Vivara
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 15.06.2017 в 19-00 по МСК





О проекте:
Становление и развитие нашей компании началась в 2006 году. Тогда мы, будучи молодой компанией, начали разрабатывать программу вложения инвестиций в альтернативную энергетику. В наших планах заключалось финансирование проектов по повышению энергоэффективности и развитию альтернативной энергетики, использованию возобновляемой энергии. Сейчас мы имеем 10 летний опыт работы с инвестированием в альтернативную энергетику и можем с уверенностью сказать, что за этим стоит будущее.
Мы собрали отличную команду, их работа заключается в поиске лучших компаний по созданию альтернативной энергии. Современное использование замещающих инновационных энергоресурсов и источников энергии по мере исчерпания традиционных ископаемых энергоресурсов отмечена в качестве одного из важнейших принципов реализации энергетической системы всего мира. Возобновляемые источники энергии включают в себя солнечную и ветряную энергетику, геотермальную и малую гидроэнергетику: малые ГЭС, а также приливные электростанции. Поиски альтернативных источников энергии волнуют и предпринимателей, и обычных людей, особенно если учесть, что нефть дешевеет, а цены для потребителей энергии только растут.
Сейчас спустя 10 лет мы запускаем новый проект и приглашаем Вас принять участие в его развитии. Ваши вклады помогут нам в развитии проекта, а также принесут Вам дополнительный доход. Вам не нужно обладать особыми знаниями, чтобы получать хорошую прибыль от Ваших вложений, наши специалисты сделают это за Вас! Всё что Вам нужно это пройти простую регистрацию на нашем сайте и сделать осознанный вклад в Вашу финансовую независимость!

Маркетинг:


Инвестиционный план:
Вклады: 100-1000 руб
Начисление: 150% через 24 часа
Количество открываемых вкладов не ограничено, но общая сумма не более 1000 руб

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect money, Qiwi, Яндекс деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 8%-3%-1% от вклада

Контакты администрации:
Почта: admin@vivara.cc
Группа вк: https://vk.com/vivara_cc
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете vivara.cc:


Обзор vivara.cc - фаст, который платит 150% за 24 часа! Страховка 50$


Свои отзывы о vivara.cc можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 22:35
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.05.2016
Сообщений: 16
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: vivara.cc - Vivara
Выглядит симпатично
selyakovadim на форуме  
Сказали спасибо:
Lordborg (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:54
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,633
Благодарностей: 11,207
УГ: 48
КП: 0.055
подарки
Re: vivara.cc - Vivara
Цитата:
Сообщение от selyakovadim Посмотреть сообщение
Выглядит симпатично
уверены? потому что меня уже хост смущает
Цитата:
Name Server: DNS1.YANDEX.NET
Name Server: DNS2.YANDEX.NET
да и план, прямо скажем,шокирует тут не энергетика - они, походу, наркоту с оружием толкают
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
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Lordborg (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:55
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4,443
Благодарностей: 566
УГ: 3
КП: 0.157
подарки
Вы уж меня все простите,но это так
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rysi1967 на форуме  
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Lordborg (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:03
#5
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,286
Благодарностей: 882
УГ: 8
КП: 0.035
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Re: vivara.cc - Vivara
Старый, добрый, проверенный ... скамерок!
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ssergiuss на форуме  
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Lordborg (Сегодня)
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