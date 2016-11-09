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ТВ-продакшн платформа eTribez привлекла $3,5 млн

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ТВ-продакшн платформа eTribez привлекла $3,5 млн

Платформа компании используется в более чем 150 производствах в 15 странах.

Стартап eTribez привлек 3,5 миллиона долларов. Израильская компания разрабатывает решения для кастинга и управления производством для телевидения и киноиндустрии. Фонд CE Ventures возглавил раунд финансирования, при участии фонда Inimiti, нынешнего инвестора eTribez. CE Ventures управляет в общей сложности 80 миллионами долларов США и специализируется на ранних инвестициях в средства массовой информации, связи и интернет-компании. Основанный в 2012 году, eTribez привлек в общей сложности 5 миллионов долларов, включая текущий раунд.

Основанная генеральным директором Эли Абаяном, главным операционным менеджером Ниром Сигалом и техническим директором Оз Бен-Элизером, eTribez предоставляет технологические решения для ведущих телевизионных сетей, включая BBC, NBC, Fox и других. Компания предлагает своим клиентам систему цифрового кастинга, которая позволяет удвоить количество участников прослушивания для конкретной программы, экономя более 50% ресурсов и времени. Облачная платформа eTribez позволяет управлять всеми производственными процессами, включая бюджет, расписание и другие аспекты.

В eTribez заявляют, что их платформа была использована в более чем 150 производствах в 15 странах, в том числе Большой Брат, American Idol и других. Продукт компании в настоящее время доступен на 12 языках. eTribez насчитывает 30 сотрудников. Недавно компания открыла офис в Лондоне и работает в Лос-Анджелесе.

Комментируя раунд финансирования, Бенджамин Вайс, который представляет CE Ventures в Израиле, заявил: "Мы рады возглавить раунд финансирования eTribez. Телевизионная и киноиндустрия выигрывает от роста количества зрителей и разнообразия контента. Как единственная компания, предоставляющая полный комплекс решений для конечного пользователя для оптимального и легкого управления контентом, eTribez находится в отличной позиции и может эффективно это использовать."

Абаян добавил: "Этот раунд финансирования призван в основном расширять международную торговую деятельность в США и Европе. Соответственно, мы увеличим персонал в офисах в Лос-Анджелесе и Лондоне, сосредоточив внимание на стратегическом сотрудничестве с крупнейшими медиа-группами в мире".

Специально для mmgp.ru
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