Ощадбанк разрешил открывать депозиты онлайн

Ощадбанк дал разрешение для своих клиентов на открытие депозитов в режиме онлайн
. Теперь необходимость в посещении банковских отделений, а также длительный процесс оформления бумажных договоров можно избежать. Ставка для онлайн-депозитов на 0,5% в украинской валюте и 0,25% в долларах выше, нежели по вкладам, которые были открыты в отделении банка.
Госбанком был реализован данный новый сервис под названием «Депозиты» в веб- и мобайл-банкинге «Ощад 24/7». Данную информацию сообщают в пресс-службе банка.
Пышный заявил о том, что на протяжении первых четырех месяцев 2017 года прирост срочных вкладов физлиц составил больше 3,6 миллиардов гривен. Дистанционной банковской системоц «Ощад 24/7» пользуется уже 1,8 миллионов клиентов банка.
Все депозиты государственного банка, несмотря на способ размещения денежных средств, находятся под защитой закона. Возврат вкладов клиентам гарантируется государством на 100%, не ограничивая сумму и срок. В Ощадбанке имеется три депозитные линейки, три вклада: базовый под названием «Мой депозит», для людей пожилого возраста — «Мой пенсионный депозит», а также бонусный «Мой прогрессивный депозит».
Любой тип вклада возможно открыть в таких валютах: гривна, доллар и евро.
специально для mmgp.ru