CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 3,054 Благодарностей: 815 УГ: 3 КП: 0.169 подарки

Стартап Rythm привлек $11 млн для своего устройства «Dreem», улучшающего качество сна



Стартап Rythm, разработавший технологию для мониторинга и улучшения качества сна, сегодня официально объявил о выпуске своего переносного головного устройства, а также заявил о получении новых венчурных инвестиций в размере $11 млн.



Основанный во Франции в 2014 году, Rythm теперь базируется в Сан-Франциско, откуда он работает над тем, чтобы вывести на рынок свое головное устройство «Dreem». Сегодня окончательная версия данного устройства предоставляется по предварительному заказу за $400, что на $100 меньше ожидаемой конечной розничной цены.



Rythm позиционирует себя как нейротехнологический стартап, который собирается улучшить качество сна, при этом он поможет быстрее уснуть, погрузиться в глубокий сон и проснуться полным сил. Данное головное устройство контролирует и анализирует деятельность мозга и воздействует на мозг, излучая особые звуковые импульсы, позволяющие улучшить качество сна.



По-видимому, отсутствие нормального сна имеет далеко идущие последствия для человека, кроме повышенной усталости. Такие болезни как диабет, ожирение, сердечные заболевания и плохая функциональность мозга, как полагают медики, также имеют некоторую взаимосвязь с плохим сном.



”Rythm появился с одной единственной идеи – контролировать и влиять на деятельность мозга на основе слуховой стимуляции для повышения качества сна“, – сообщил соучредитель и генеральный директор Rythm Хьюго Мерсье. ”После успешного бета-тестирования мы узнали мнение многих пользователей и расширили функционал устройства. Выпуск «Dreem» – это прорывный момент, и мы очень рады предоставить наш продукт потребителям, чтобы они могли улучшить свой сон“.







По утверждению стартапа, «Dreem» оснащен сложной технологией, включая сухие полимерные ЭЭГ-электроды для мониторинга активности мозга во время сна, расположенные на передней части устройства, которые излучают звуковые импульсы непосредственно во внутреннее ухо, а также действуют в качестве своеобразного будильника, предназначенного для того, чтобы начать пробуждать вас в определенные фазы сна.



Весь мониторинг осуществляется посредством встроенного центрального процессора, и пользователи могут просматривать свои данные через специальное приложение Dreem, позволяющее оценить качество своего сна.



Многие компании пытаются решить многолетнюю проблему отсутствия сна, которая воздействует на миллионы людей во всем мире. Samsung запустила SleepSense – смарт-трекер сна, который может подключаться к вашим домашним девайсам. В начале этого года Apple приобрела финскую технологическую компанию Beddit для отслеживания сна. В другом месте EverSleep недавно запустил краудфандинговую кампанию для своего устройства, обнаруживающего такие состояния, как храп, апноэ и бессонница.



Но стартап Rythm уверен в том, что у него имеется самый лучший продукт на рынке, который не только отслеживает сон человека для сбора данных, но также и позволяет быстрее заснуть, улучшить качество сна и помогает проснуться в требуемое время.



”Все только выиграют от лучшего сна, и мы хотели запустить продукт, который мог бы подойти всем, независимо от их проблемы“, – добавил Мерсье. ”Наша цель состояла в том, чтобы запустить полноценное комплексное решение с множеством функций, чтобы оно помогло как можно большему количеству людей. Мы знаем, что с Dreem мы этого достигли“.



Кроме того, Rythm сегодня объявил о получении $11 млн. инвестиций, что является дополнением к $11 млн., которые он привлек в марте прошлого года. Текущее финансирование поступило от французского предпринимателя-миллиардера Ксавье Ниэля, доктора биотехнологических наук Лорана Александра, французского страхового лидера MAIF и французской правительственной комиссии по инновациям «2030». $9 млн. предоставили частные инвесторы и $2,5 млн. поступило в виде публичных грантов.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/06/15/d...king-headband/



https://text.ru/antiplagiat/5942bffb81fec Стартап Rythm, разработавший технологию для мониторинга и улучшения качества сна, сегодня официально объявил о выпуске своего переносного головного устройства, а также заявил о получении новых венчурных инвестиций в размере $11 млн.Основанный во Франции в 2014 году, Rythm теперь базируется в Сан-Франциско, откуда он работает над тем, чтобы вывести на рынок свое головное устройство «Dreem». Сегодня окончательная версия данного устройства предоставляется по предварительному заказу за $400, что на $100 меньше ожидаемой конечной розничной цены.Rythm позиционирует себя как нейротехнологический стартап, который собирается улучшить качество сна, при этом он поможет быстрее уснуть, погрузиться в глубокий сон и проснуться полным сил. Данное головное устройство контролирует и анализирует деятельность мозга и воздействует на мозг, излучая особые звуковые импульсы, позволяющие улучшить качество сна.По-видимому, отсутствие нормального сна имеет далеко идущие последствия для человека, кроме повышенной усталости. Такие болезни как диабет, ожирение, сердечные заболевания и плохая функциональность мозга, как полагают медики, также имеют некоторую взаимосвязь с плохим сном.”Rythm появился с одной единственной идеи – контролировать и влиять на деятельность мозга на основе слуховой стимуляции для повышения качества сна“, – сообщил соучредитель и генеральный директор Rythm Хьюго Мерсье. ”После успешного бета-тестирования мы узнали мнение многих пользователей и расширили функционал устройства. Выпуск «Dreem» – это прорывный момент, и мы очень рады предоставить наш продукт потребителям, чтобы они могли улучшить свой сон“.По утверждению стартапа, «Dreem» оснащен сложной технологией, включая сухие полимерные ЭЭГ-электроды для мониторинга активности мозга во время сна, расположенные на передней части устройства, которые излучают звуковые импульсы непосредственно во внутреннее ухо, а также действуют в качестве своеобразного будильника, предназначенного для того, чтобы начать пробуждать вас в определенные фазы сна.Весь мониторинг осуществляется посредством встроенного центрального процессора, и пользователи могут просматривать свои данные через специальное приложение Dreem, позволяющее оценить качество своего сна.Многие компании пытаются решить многолетнюю проблему отсутствия сна, которая воздействует на миллионы людей во всем мире. Samsung запустила SleepSense – смарт-трекер сна, который может подключаться к вашим домашним девайсам. В начале этого года Apple приобрела финскую технологическую компанию Beddit для отслеживания сна. В другом месте EverSleep недавно запустил краудфандинговую кампанию для своего устройства, обнаруживающего такие состояния, как храп, апноэ и бессонница.Но стартап Rythm уверен в том, что у него имеется самый лучший продукт на рынке, который не только отслеживает сон человека для сбора данных, но также и позволяет быстрее заснуть, улучшить качество сна и помогает проснуться в требуемое время.”Все только выиграют от лучшего сна, и мы хотели запустить продукт, который мог бы подойти всем, независимо от их проблемы“, – добавил Мерсье. ”Наша цель состояла в том, чтобы запустить полноценное комплексное решение с множеством функций, чтобы оно помогло как можно большему количеству людей. Мы знаем, что с Dreem мы этого достигли“.Кроме того, Rythm сегодня объявил о получении $11 млн. инвестиций, что является дополнением к $11 млн., которые он привлек в марте прошлого года. Текущее финансирование поступило от французского предпринимателя-миллиардера Ксавье Ниэля, доктора биотехнологических наук Лорана Александра, французского страхового лидера MAIF и французской правительственной комиссии по инновациям «2030». $9 млн. предоставили частные инвесторы и $2,5 млн. поступило в виде публичных грантов.