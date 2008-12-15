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Облачный видеопортал Make.tv привлек $7,2 млн

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Облачный видеопортал Make.tv привлек $7,2 млн

Make.tv, облачный видеопортал, привлек $7,2 млн, а всего планирует привлечь в общей сложности $8,5 млн.

Услуги Make.tv позволяют медиа-компаниям публиковать live-видео от журналистов или общественности, не создавая собственную площадку для этого. "Live Video Cloud" от Make.TV был впервые представлен в сентябре прошлого года, а его клиенты - Fox Sports и Swiss Broadcasting Corp.


Компания предлагает услугу аналогичную Elemental, которую Amazon Web Services купила два года назад за $300 млн. Эрик Бенсон и Брюс Чизен из Voyager Capital были внесены в списки Make.tv в качестве инвесторов.

С ростом потребления видеоконтента на мобильных устройствах, live-видео является неотъемлемой частью современного новостного цикла, поэтому нетрудно понять, почему существует интерес медиа-компаний к данной платформе. И не только медиа-компании могут воспользоваться этой технологией, например, LinkedIn использует сервис Make.tv для проведения конференций по продажам для всех своих сотрудников по всему миру.



Перевод специально для mmgp.ru
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