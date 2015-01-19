Почти 20% россиян заявили о нехватке денег на еду и лекарства



Каждый день из экранов телевизоров россиянам говорят, что уже третий квартал подряд страна демонстрирует экономический рост и ВВП страны увеличивается. А люди не верят. Вот кто бы их не опрашивал и как бы не ставил вопросы, какой бы научный институт не проводил бы исследования, а результат всегда один. Люди не верят.



Очередное исследование провел РАНХиГС. Изучая социальное самочувствие граждан России институт пришел к выводу, что 36% россиян заявили, что в прошлом году их материальное положение только ухудшилось и самое страшное, люди не видят дальнейших перспектив на будущее. Улучшение своего материального положения и общего положения в стране увидело всего лишь 5.8% населения, что даже хуже, чем было в мае 2015 года, когда начался кризис.



Если тогда была вера людей, в то что все трудности будут преодолены и в бюджете страны оставались ресурсы, то сейчас в силу того, что бюджет все последнее время дефицитный, ресурсов бюджета не осталось, так же как улетучилась вера.



То что экономические трудности будут преодолены верят 12% опрошенных, тогда как 44% считают, что будет только хуже. Еще 44% считает, что будет стагнация. Причем стагнация именно в значении застоя, люди думают, что лучше уже не будет, что также можно приравнять к отрицательному результату, когда люди потеряли веру.



Каждый пятый опрошенный человек заявил, что денег ему не хватает даже на еду, не говоря уже о чем-то более серьезном. Также 20% населения сказало, что не могут себе купить даже самые простые лекарства. Среди не работающих пенсионеров этот показатель достигает 30%. А ведь пенсионерам лекарства нужны порой даже больше, чем еда, без них они жить не могут, а денег нет.



Очень разная разбивка по регионам. Так в Удмуртии заявили о том, что нет денег даже на еду 53% опрошенных, а это более половины. Это означает, что чуть ли не весь регион голодает. В Орловской области не хватает на еду у 46% опрошенных, в Саратовской области 39%. В каждом пятом регионе России более трети населения экономят на еде (или попросту голодают).



По данным Росстата с октября 2014 года реальные доходы населения упали на 14%, а пенсионеров на 4.3%. В 2015 и 2016 годах пенсии не индексировались и только в 2017 году неработающим пенсионерам стали индексировать пенсии на размер инфляции. Но ведь статистка считает официальный размер инфляции, который сейчас около 4%, тогда как экономисты говорят, что реальная инфляция не менее 10%. То есть получается, что если считать реальную инфляцию, то доходы населения упали не на 14%, а минимум на 30%. Поэтому не удивительно, что какой бы институт не проводил бы опрос, результаты всегда одинаковые. Люди не верят в перспективы. И чем дальше, тем меньше верят.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...tva-1002097223



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5942c199e4eb7 Каждый день из экранов телевизоров россиянам говорят, что уже третий квартал подряд страна демонстрирует экономический рост и ВВП страны увеличивается. А люди не верят. Вот кто бы их не опрашивал и как бы не ставил вопросы, какой бы научный институт не проводил бы исследования, а результат всегда один. Люди не верят.Очередное исследование провел РАНХиГС. Изучая социальное самочувствие граждан России институт пришел к выводу, что 36% россиян заявили, что в прошлом году их материальное положение только ухудшилось и самое страшное, люди не видят дальнейших перспектив на будущее. Улучшение своего материального положения и общего положения в стране увидело всего лишь 5.8% населения, что даже хуже, чем было в мае 2015 года, когда начался кризис.Если тогда была вера людей, в то что все трудности будут преодолены и в бюджете страны оставались ресурсы, то сейчас в силу того, что бюджет все последнее время дефицитный, ресурсов бюджета не осталось, так же как улетучилась вера.То что экономические трудности будут преодолены верят 12% опрошенных, тогда как 44% считают, что будет только хуже. Еще 44% считает, что будет стагнация. Причем стагнация именно в значении застоя, люди думают, что лучше уже не будет, что также можно приравнять к отрицательному результату, когда люди потеряли веру.Каждый пятый опрошенный человек заявил, что денег ему не хватает даже на еду, не говоря уже о чем-то более серьезном. Также 20% населения сказало, что не могут себе купить даже самые простые лекарства. Среди не работающих пенсионеров этот показатель достигает 30%. А ведь пенсионерам лекарства нужны порой даже больше, чем еда, без них они жить не могут, а денег нет.Очень разная разбивка по регионам. Так в Удмуртии заявили о том, что нет денег даже на еду 53% опрошенных, а это более половины. Это означает, что чуть ли не весь регион голодает. В Орловской области не хватает на еду у 46% опрошенных, в Саратовской области 39%. В каждом пятом регионе России более трети населения экономят на еде (или попросту голодают).По данным Росстата с октября 2014 года реальные доходы населения упали на 14%, а пенсионеров на 4.3%. В 2015 и 2016 годах пенсии не индексировались и только в 2017 году неработающим пенсионерам стали индексировать пенсии на размер инфляции. Но ведь статистка считает официальный размер инфляции, который сейчас около 4%, тогда как экономисты говорят, что реальная инфляция не менее 10%. То есть получается, что если считать реальную инфляцию, то доходы населения упали не на 14%, а минимум на 30%. Поэтому не удивительно, что какой бы институт не проводил бы опрос, результаты всегда одинаковые. Люди не верят в перспективы. И чем дальше, тем меньше верят.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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