Министр финансов Украины назвал сроки получения очередного транша МВФ

Выделение транша может состояться уже в течении ближайших месяцев, в конце лета или в начале осени.
Международным валютным фондом планируется рассмотрение вопроса о предоставлении Украине очередного кредитного транша. Так сообщалось министром финансов Александром Данилюком на пресс-конференции.
С его слов, чтобы Украина могла получить следующий транш МВФ от правительства требуется принять соответствующие реформы.
Данилюк: "Правительством должны выполниться все условия и озвученные МВФ требования. То есть, как минимум, должны принять пенсионную и земельную реформы, а также рассмотреть законопроект о передаче неэффективных госпредприятий под частное управление. Все эти требования должны быть выполнены, чтобы нам передали новый транш."
В то же время министр не захотел озвучивать размер последующего транша.
"Конечную цифру мы определим в процессе обсуждений по выполнению программы. Но это будет более 1 миллиарда долларов."
До этого украина получала кредитный транш в декабре 2016 года, выполнив условие о национализации Приватбанка.
специально для mmgp.ru