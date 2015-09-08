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Министр финансов Украины назвал сроки получения очередного транша МВФ

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Старый Сегодня, 21:19
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Министр финансов Украины назвал сроки получения очередного транша МВФ
Выделение транша может состояться уже в течении ближайших месяцев, в конце лета или в начале осени.



Международным валютным фондом планируется рассмотрение вопроса о предоставлении Украине очередного кредитного транша. Так сообщалось министром финансов Александром Данилюком на пресс-конференции.

С его слов, чтобы Украина могла получить следующий транш МВФ от правительства требуется принять соответствующие реформы.

Данилюк: "Правительством должны выполниться все условия и озвученные МВФ требования. То есть, как минимум, должны принять пенсионную и земельную реформы, а также рассмотреть законопроект о передаче неэффективных госпредприятий под частное управление. Все эти требования должны быть выполнены, чтобы нам передали новый транш."

В то же время министр не захотел озвучивать размер последующего транша.

"Конечную цифру мы определим в процессе обсуждений по выполнению программы. Но это будет более 1 миллиарда долларов."

До этого украина получала кредитный транш в декабре 2016 года, выполнив условие о национализации Приватбанка.


специально для mmgp.ru
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