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Доход Spotify вырос на 50%, а количество пользователей превысило 140 миллионов

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Доход Spotify вырос на 50%, а количество пользователей превысило 140 миллионов

Дела Spotify в области доходов идут весьма хорошо, показав рост более чем на 50% в прошлом году. Компания потокового аудио получила в общей сложности 3,3 миллиарда долларов дохода согласно данным Recode и поданным в четверг финансовым отчетам. Пользовательская база компании также выросла до 140 миллионов человек, причем прирос контингент как бесплатного, так и платного сегмента. В конце прошлого года число пользователей составляло 126 миллионов человек.

Хорошие новости приходят вместе с плохими или, по крайней мере, некоторыми новостями, которые являются хорошим напоминанием о том, что должна сделать Spotify для продолжения роста. Компания выплатит минимум 2 миллиарда долларов в виде минимальных платежей звукозаписывающим фирмам, чьи композиции будут распространяться в течение следующих нескольких лет. Партнеры Spotify по звукозаписывающим компаниям ожидают, что гарантийные выплаты станут базой для их постоянной лояльности сервису в дополнение к ставкам за потоковое аудио, которые Spotify предоставляет, когда пользователи фактически слушают музыку.

Это основная причина, по которой Spotify получает относительно небольшую прибыль по сравнению со своими большими доходами. Лейблы и другие правообладатели делят основную часть пирога и за это разрешают, чтобы их контент был доступным. Spotify имеет некоторые рычаги влияния на правообладателей, однако они дадут результат далеко не сразу.

50 миллионов клиентов Spotify, которые пользуются платными услугами сервиса (данные не обновлялись с марта-месяца текущего года), дают компании больше возможностей для маневра в переговорах с музыкальными лейблами, однако в ближайшее время не стоит ожидать резких разворотов в отношениях между Spotify и правообладателями.

Spotify была основана в 2006 году в Стокгольме (Швеция) и работает в странах Европы, Америки, нескольких странах Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии.

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