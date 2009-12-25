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Путин: без цифровой экономики у России нет будущего

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Внимание Путин: без цифровой экономики у России нет будущего

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным один из вопросов касался развития блокчейна в стране. По словам Путина, без цифровой экономики у России нет будущего.

“Говорят, вы заболели технологией блокчейн. Правда ли это?” — передал вопрос зрителя один из ведущих прямой линии.

“Нет, почему? Я вполне здоров. Но без цифровой экономики у российской экономики, а значит и у страны в целом, нет будущего. Поэтому это задача номер один, которую мы должны решить”, — сказал Путин.

Напомним, 4 июня в ходе второго дня Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин провел короткую встречу с основателем Ethereum Виталиком Бутериным.

“Бутерин говорил о возможности использования технологий в РФ, президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами”, — прокомментировал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 20:49.
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конференция, новости, россия, технология блокчейн, форум
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