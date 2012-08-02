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Илон Маск работает над крупной сделкой по продаже автомобилей Tesla в Индии

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Илон Маск работает над крупной сделкой по продаже автомобилей Tesla в Индии
Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что ведет переговоры с правительством Индии о продаже электрических автомобилей в четвертом по величине автомобильном рынке мира. В четверг Маск написал в Twitter о том, что в настоящее время он ведет переговоры о снятии налогов за импорт, пока компания не может построить местный завод. Это не первый раз, когда Маск объявил о намерение Tesla выйти на индийский рынок — в феврале он говорил, что надеется запустить продажи в Индии этим летом.



Индия может стать одним из важнейших рынков сбыта для Tesla, учитывая количество жителей страны и сосредоточенность на сокращении объема выбросов. Ожидается, что количество транспортных средств в Индии будет быстро расти. Согласно майскому отчету индийского фонда Brand Equity, в соответствии с нынешними темпами роста к 2020 году страна станет третьим по величине автомобильным рынком в мире. В 2016 году наблюдался наибольший рост в сегменте легковых автомобилей, но двухколесные транспортные средства по-прежнему являются предпочтительным выбором индийцев.

Помимо Tesla, другие производители автомобилей пытались зайти на рынок Индии. Прошлым летом General Motors инвестировала по своему плану $ 1 млрд в Индию для повышения уровня продаж, ведь из-за падения спроса на дизельные автомобили и конфликтом компании с регуляторами США она сильно пострадала.

Сейчас очень удачное время для Tesla, чтобы завоевывать рынок Индии, которая одобрила план National Electric Mobility Mission Plan 2020. Согласно правительственной инициативе, к 2020 году на дорогах Индии будут ездить 6-7 миллионов электрических и гибридных автомобилей. Для реализации плана правительство предлагает стимулирующие условия для покупки автомобилей и льготы для производителей. Однако Индии придется инвестировать внушительные средства в программу и развитие инфраструктуры, чтобы план стал реальностью.

Илон Маск смотрит не только в сторону Индии, но и на крупнейший в мире автомобильный рынок Китая, где правительство стимулирует переходить на транспортные средства с электрической тягой.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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